Duftkerzen ganz einfach selber machen: Mit wenigen Zutaten

Ob als Geschenk oder für eine gemütliche Atmosphäre in den eigenen vier Wänden - mit wenigen Mitteln kann man günstig und ganz einfach Duftkerzen selber machen.

Gleichzeitig fühlen sich viele Menschen motiviert zu basteln und zu werkeln. Was bietet sich da mehr an, als Duftkerzen selber zu machen?

Wachsgranulat sowie Färbe-Wachs für farbige Kerzen sind in Drogerien, Bastelläden oder online erhältlich.

Dabei hat Sojawachs - anders als Bienenwachs - keinen Eigengeruch und ist außerdem vegan. Nachhaltiger als Paraffinwachs in herkömmlichen Kerzen sind beide Wachsarten.

Man kann einen Docht aber auch selber machen, indem man reine Wollfäden flechtet oder eindreht, in Wachs taucht und trocknen lässt. Bei großen Kerzen können alternativ auch Kordeln von Kapuzenpullovern oder Schnürsenkel verwendet werden.

Bei einem Kerzendocht handelt es sich um eine gewebte dünne Schnur aus reiner Baumwolle. Diese sind bereits zugeschnitten oder als Dochtrolle online oder in Bastelläden erhältlich.

Kommen wir zur Quintessenz der Duftkerze: den Aromastoffen. Eine selbst gemachte Kerze kann man je nach Geschmack mit unterschiedlichsten Zutaten zum Duften bringen. Ganz klassisch hat man mit ätherischen Ölen eine große Auswahl an Düften - entweder einzeln oder sogar gemischt.

Ob als Kerzengefäß oder lediglich, um die Kerze mit dem Trocknen in eine bestimmte Form zu bekommen: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man seine Kerze präsentiert. Ganz klassisch in einem Weckglas, einer anderen Art von Glas mit größerer Öffnung oder etwas ausgefallener in ausgehöhlten Orangen-, Zitronen- oder sogar Eierschalen - mit dem richtigen Gefäß kann man seine Duftkerze überall platzieren.

Ein solcher Behälter ist aber nicht zwingend. Man kann einzelne Kerzen auch ohne individuelle Behälter machen und sie stattdessen auf einem großen Teller oder in einer Schale anzünden. Dafür kann man z. B. verschiedene Keksausstecher nehmen, um unterschiedliche Formen zu erzeugen.