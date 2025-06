Gibt es noch Hoffnung? Lassen sich Orchideen ohne Blätter retten?

Schritt 4: Licht

Eine Orchidee braucht Licht, um sich zu erholen. Am besten steht sie daher hell, aber nur in indirektem Licht, nicht sonnig. Stand sie bisher in einem dekorativen Übertopf, sollte man sie nicht in diesen zurückstellen. Besser ist ein transparenter Topf, damit Licht für Fotosynthese an die Wurzeln gelangt.

Schritt 5: Feuchtigkeit

Entscheidend für die Regeneration ist eine hohe Feuchtigkeit, jedoch keine Staunässe. Für eine hohe Luftfeuchtigkeit kann man beispielsweise mit einer transparenten Plastiktüte, Folie oder einer transparenten Abdeckung ein kleines Gewächshaus simulieren.

Achte dabei jedoch unbedingt auf eine Luftzirkulation und lüfte das Gewächs regelmäßig, um Schimmel zu verhindern.

Nach diesen Schritten braucht man noch Geduld, Zeit und etwas Glück, um eine Orchidee ohne Blätter noch zu retten.