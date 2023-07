Woher kommen kleine Fliegen in der Wohnung und wie wird man sie los?

Ist das etwa ein Befall von Trauermücken oder Fruchtfliegen? Wer kleine Fliegen in der Wohnung sieht, der wird sie mit den TAG24-Tipps wieder los.

Von Marcel Nasser

Na, hast Du mittlerweile auch genug davon, dass immer wieder extrem kleine Fliegen in der Wohnung umherschwirren? Dann wird es wohl Zeit, ihrem Treiben endlich ein Ende zu setzen!

Warum habe ich kleine Fliegen in der Wohnung?

Für kleine schwarze Fliegen in der Wohnung existieren verschiedene Ursachen. © 123RF/tsstockphoto Viele dürften es aus den eigenen vier Wänden kennen: Kleine schwarze Fliegen machen es sich an Pflanzen oder in der Nähe von Obst gemütlich. Davon werden sie je nach Art nämlich vorzugsweise angelockt. Womöglich findet man sie aber auch an Fensterscheiben oder tot auf Fensterbrettern. Gefühlt können sie überall auftauchen. In der Regel stellt man sich dann erst mal Fragen: Warum habe ich so viele kleine Fliegen in der Wohnung und woher kommen sie überhaupt? Aber noch viel wichtiger ist die Suche nach einer effektiven Bekämpfung. Ungezieferbekämpfung Marienkäfer-Plage: Das hilft gegen Marienkäfer in der Wohnung Damit man sich dabei für die richtigen Mittel und Methoden entscheidet, muss man zunächst herausfinden, welche Insekten sich denn gerade breitmachen. Sind es womöglich Fruchtfliegen oder Trauermücken oder doch eine ganz andere Art? TAG24 verrät, woran man das erkennen kann und wie genau man welche kleinen Fliegen loswird. Wie man auch andere ungebetene Gäste vertreibt, wird im Ratgeberbereich zur "Ungezieferbekämpfung" erklärt.

Fruchtfliegen den Gar ausmachen

Fruchtfliegen, die man auch als Obstfliegen kennt, können einem vor allem in der Küche richtig auf die Nerven gehen. Ihr guter Riecher weist ihnen den Weg zu köstlich süßem Obst oder anderen Essensresten. Sie nisten sich z. B. in Supermarkt-Produkten ein, weshalb man sich die Fliegen nicht selten unbemerkt mit dem Einkauf nach Hause holt. Aber woher weiß man, ob es sich bei den kleinen Fliegen in der Wohnung wirklich um Obstfliegen handelt? Hier ein paar ihrer Merkmale: sehr klein, nur wenige Millimeter großer Körper



meist rötliche oder orangefarbene Färbung

fliegen geradlinig und vergleichsweise langsam, wirken schwerfällig

in Obstnähe zu finden, nicht an Pflanzen Wenn man die nervigen Gäste erst mal als Fruchtfliegen ausgemacht hat, zeigt der folgende Artikel, wie man ihnen am besten den Kampf ansagt: >>> Fruchtfliegen loswerden: So habt Ihr Erfolg.

Wenn man kleine Fliegen in der Wohnung findet, handelt es sich dabei nicht selten um Fruchtfliegen. © Daniel Naupold/dpa

Trauermücken loswerden

Wer kleine schwarze Fliegen in der Wohnung entdeckt, die sich nicht vorrangig in der Küche tummeln, könnte es eher mit Trauermücken zu tun haben. Sie dringen z. B. über offene Fenster oder Balkontüren ein und können dann extrem belastend für Pflanzen werden. Woran macht man einen Befall mit Trauermücken fest? Die folgenden Eigenschaften der kleinen "Fliegen" deuten darauf hin: größer als Obstfliegen, bis zu sieben Millimeter

dunkler Körper

trübe Flügel, lange Beine

schnelleres Fliegen in Zick-Zack-Bewegungen

befallen Pflanzen und deren Erde Je nachdem, wie stark sich die Trauermücken schon vermehrt haben, kann ihre Bekämpfung echt knifflig werden. Die besten Tipps dazu gibt's unter: >>> Trauermücken bekämpfen: Diese Mittel helfen gegen Fliegen in der Blumenerde.

Solche Gelbtafeln sind ein Mittel im Kampf gegen Trauermücken, die oft als kleine Fliegen in der Wohnung auffallen. © TAG24/MN

Schmetterlingsmücken vertreiben

Vor allem in Badezimmern können sich auch andere Insekten breitmachen, die wie kleine Fliegen aussehen. Das ist dann oft ein Befall durch Schmetterlingsmücken. Eine weit verbreitete Art unter ihnen ist die Abortfliege. Sie tummelt sich gern in feuchten und schmutzigen Ecken. Exemplare dieser Art lassen sich an den folgenden Merkmalen erkennen: 1,5 bis 2,5 Millimeter langer Körper

breite behaarte Flügel mit weißen Punkten und dunklem Rand

ihre Form ähnelt der von Schmetterlingen

vor allem in Nähe von Feuchtigkeit zu finden Wie man effektiv gegen diese Art vorgeht, erklärt der folgende Artikel:

>>> Wie kann man Schmetterlingsmücken bekämpfen: Diese Tipps und Mittel helfen.

Nervige Fliegen bekämpfen

Auch wenn es meistens Trauermücken, Obstfliegen oder Schmetterlingsmücken sind, gibt es noch andere fliegende Eindringlinge, die gern mal in Wohnzimmer und Co. umherschwirren. Oft reicht auch schon das Summen und Brummen klassischer Stubenfliegen aus, um Menschen so richtig zu nerven. Wie man Fliegen generell mit Kräutern, Ölen und vielen anderen Hilfsmitteln loswird, erfährt man unter: >>> Fliegen vertreiben: Wie kann man die Plagegeister loswerden?



Kleine Fliegen in der Wohnung: Hausmittel können helfen