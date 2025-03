Eine vertrocknete Pflanze retten: So haucht man ihr neues Leben ein

Etwa 15 bis 20 Minuten sollte man den Wurzelballen ausreichend Wasser aufsaugen lassen. Treten von Anfang an Luftblasen aus der Erde, wartet man so lange, bis keine Bläschen mehr aufsteigen.

Um ein Vertrocknen Deiner grünen Lieblinge und Wurzelfäulnis zu verhindern, sollte man Pflanzen richtig gießen. Dabei lassen sich trockene Zimmerpflanzen in der Regel leichter retten lassen als übergossene Pflanzen mit faulenden Wurzeln.

Um Erde vor dem Austrocknen zu bewahren, schwören einige auf einen Trick mit Pistazienschalen.

In einem Gefrierbeutel werden diese mit einem Nudelholz zerkleinert und anschließend über Nacht in Wasser eingeweicht. In die Pflanzenerde eingearbeitet, sollen sie dann Feuchtigkeit, aber auch Nährstoffe an die Erde abgeben.