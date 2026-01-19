LKA hält sich bedeckt: Katastrophenschutz-Sirenen im Visier von Cyber-Attacken?

Ein Sirenenalarm hat am Freitagabend in Querfurt für Aufregung gesorgt. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

"Nach bisherigen Erkenntnissen ist nicht von einem technischen Defekt auszugehen", hieß es am Montag lediglich seitens des LKA auf TAG24-Nachfrage, ob es sich bei dem Fehlalarm in Querfurt um einen Hackerangriff handelt. "Gleichwohl werden auch heute weitere Prüfmaßnahmen stattfinden, die auch dies zum Inhalt haben."



Das LKA stehe unterdessen in Kontakt mit der Stadt Querfurt sowie der Polizeiinspektion Halle, die zunächst ermittelt hatte.

Nach ersten Erkenntnissen handele es sich in Halle (Saale) und Querfurt "um zwei deutlich unterschiedliche technische Systeme zum Betrieb von Sirenen mit unterschiedlichen Betreibern", so das LKA.

Ein technischer Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen sei demnach eher unwahrscheinlich. Laut Medienberichten war die Sirenenanlage in Querfurt erst im Mai 2023 in Betrieb genommen worden.