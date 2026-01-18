Eisschollen werden Schiff auf Mittellandkanal erneut zum Verhängnis

Calvörde - Am Samstagnachmittag ist es bei Calvörde ( Landkreis Börde ) auf dem Mittellandkanal erneut zu einem Schiffsunfall gekommen.

In der Nacht konnte das Leck von Tauchern verschlossen werden. © Polizeiinspektion Zentrale Dienste Sachsen-Anhalt

Grund für den Unfall seien nach Angaben des Wasserschutzpolizeireviers Eisschollen gewesen. Der Schiffsführer bemerkte gegen 15.30 Uhr einen Wassereinbruch im Maschinenraum seines Gütermotorschiffes, nachdem er dieses an einer Liegestelle festgemacht hatte.

Er setzte daraufhin einen Notruf ab, woraufhin die Feuerwehr und die Wasserschutzpolizei zu Hilfe eilten.

Nachdem etwa 11,5 Kubikmeter Wasser aus dem Maschinenraum abgepumpt werden mussten, konnte das etwa drei bis vier Zentimeter große Leck nach anfänglichen Schwierigkeiten provisorisch mit einem Keil verschlossen werden.

Taucher einer Spezialfirma konnten das Schiff in der Nacht wieder vollständig verdichten.