Bahnchaos in Sachsen: Zahlreiche Ausfälle und Verspätungen aus diesem bitteren Grund
Dresden/Leipzig - Zahlreiche Ausfälle, Verspätungen und Ersatzverkehr machen Bahnfahrern Sachsen am Freitag mächtig zu schaffen. Betroffen sind nicht nur verschiedene Zielorte im Freistaat, sondern auch viele in anderen Bundesländern. Der Grund: ein Gleis, nur ein Gleis!
Denn laut der Deutschen Bahn ist der Streckenabschnitt zwischen Coswig und Priestewitz im Moment beeinträchtigt. Grund dafür sind Reparaturarbeiten an einer Weiche in Niederau.
Diese Weiche ist deshalb so wichtig, weil bereits die Parallelstrecke wegen Bauarbeiten voll gesperrt ist. Auf Deutsch: Statt üblicherweise vier Gleisen gibt es am Black Friday nur noch eines! Und dieses eine Gleis müssen sich jetzt wohl Güter-, Nah- und Fernverkehr teilen!
"Aufgrund der Störung an der Strecke kommt es zu einer hohen Auslastung der Züge. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges", warnt die Bahn - bei den Zügen, die noch fahren.
Allerdings sehen viele Kunden auch nur ein schnödes "Zug fällt aus" in den Apps und Anzeigetafeln. An manchen Stellen wird alternativ auch ein Schienenersatzverkehr angeboten.
Wann wird es wieder besser? Die Bahn weiß es nicht so recht...
Verbindungen nach Frankfurt am Main oder auch Hannover fallen ebenfalls teilweise aus. Unterdessen meldet die Mitteldeutsche Regiobahn, dass die Fahrradmitnahme am Freitag in zahlreichen Zügen untersagt ist.
"Hohe Auslastung der Linien RE 3, RE 6, RB 30, RB 45, RB 110: Aufgrund einer Störung an der Strecke (...) und damit verbundenen Zugausfällen sind die Züge (...) aktuell sehr stark ausgelastet", lautet die Begründung.
Und wie geht es jetzt weiter?
Laut der Deutschen Bahn soll es in der Nacht auf Samstag eine "Sofortmaßnahme" geben. Andererseits schreibt das Unternehmen auf seiner Website: "Über die Dauer der Störung liegen uns leider noch keine Informationen vor."
Bahnkunden müssen sich also weiter gedulden - kein neues Gefühl für Vielfahrer.
Titelfoto: Moritz Frankenberg/dpa