Haus stürzt mitten in Görlitz ein: Fünf Personen vermisst!
Görlitz - Schock im äußersten Osten Sachsens: Mitten in Görlitz ist aus dem Nichts ein Haus eingestürzt! Aktuell werden fünf Personen vermisst, wie die Polizei am späten Montagabend mitteilte. Außerdem tritt Gas aus.
Das Unglück ereignete sich gegen 17.30 Uhr. Laut den Beamten brach das Haus in der James-von-Moltke-Straße 21 plötzlich zusammen. Vermutlich war eine Gasexplosion die Ursache.
Polizeisprecherin Anja Leuschner (36) bezog am frühen Abend Stellung gegenüber TAG24: "Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus (...). Die umliegenden Gebäude wurden evakuiert, es sind neben Polizei auch Feuerwehr und THW im Einsatz."
Später am Abend bestätigte Leuschner, dass Gas austritt. "Wir konnten noch nicht alle Leute erreichen, die dort gemeldet waren. Aktuell sind Spürhunde im Einsatz", sagte sie zudem. Laut der Deutschen Presseagentur hielt sich am Abend auch ein Mann vor Ort auf, der seine Frau in dem eingestürzten Haus vermutete.
Zudem hätten Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks gerufen: "Hier ist das THW, können Sie uns hören?"
OB von Görlitz spricht von mehreren Vermissten
Nach TAG24-Informationen gab es in dem Haus sowohl mehrere Ferien- als auch gewöhnliche Wohnungen. Der Vermieter der Ferienwohnungen wollte sich gegenüber TAG24 vorerst nicht äußern.
Gegen 20.30 Uhr hatte sich jedoch der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu (58) zu Wort gemeldet: "Das tragische Unglück macht uns sehr betroffen: In der James-von-Moltke-Straße ist, vermutlich durch eine Gasexplosion, ein bewohntes Haus eingestürzt. Derzeit werden mehrere Personen vermisst."
Der aktuelle Fokus liege auf deren Suche.
"Die Bewohner der umliegenden Häuser werden in einem Bus der Görlitzer Verkehrsbetriebe betreut. Ein Statiker macht sich derzeit ein Bild von den angrenzenden und gegenüberliegenden Häusern. Wir bitten alle, die Rettungskräfte ihre - sicher noch länger andauernde - Arbeit machen zu lassen und nicht zu spekulieren, bis gesicherte Informationen vorliegen", fügte Ursu hinzu.
Erstmeldung von 18.16 Uhr, zuletzt aktualisiert um 22.29 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Olgierd Linke/dpa, Paul Glaser/dpa