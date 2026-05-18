Haus stürzt mitten in Görlitz ein: Fünf Personen vermisst!

Görlitz - Schock im äußersten Osten Sachsens: Mitten in Görlitz ist aus dem Nichts ein Haus eingestürzt! Aktuell werden fünf Personen vermisst, wie die Polizei am späten Montagabend mitteilte. Außerdem tritt Gas aus.

Am Nachmittag stürzte das Haus ein, am Abend kamen unter anderem Spürhunde zum Einsatz. © Bildmontage: Olgierd Linke/dpa, Paul Glaser/dpa

Das Unglück ereignete sich gegen 17.30 Uhr. Laut den Beamten brach das Haus in der James-von-Moltke-Straße 21 plötzlich zusammen. Vermutlich war eine Gasexplosion die Ursache.

Polizeisprecherin Anja Leuschner (36) bezog am frühen Abend Stellung gegenüber TAG24: "Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus (...). Die umliegenden Gebäude wurden evakuiert, es sind neben Polizei auch Feuerwehr und THW im Einsatz."

Später am Abend bestätigte Leuschner, dass Gas austritt. "Wir konnten noch nicht alle Leute erreichen, die dort gemeldet waren. Aktuell sind Spürhunde im Einsatz", sagte sie zudem. Laut der Deutschen Presseagentur hielt sich am Abend auch ein Mann vor Ort auf, der seine Frau in dem eingestürzten Haus vermutete.

Zudem hätten Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks gerufen: "Hier ist das THW, können Sie uns hören?"