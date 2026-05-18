Haus stürzt mitten in Görlitz ein: Gas tritt aus! Mehrere Personen vermisst

Görlitz - Schock im äußersten Osten Sachsens: Mitten in Görlitz ist aus dem Nichts ein Haus eingestürzt! Aktuell werden mehrere Personen vermisst. Außerdem tritt Gas aus.

Am Nachmittag stürzte das Haus ein, am Abend kamen unter anderem Spürhunde zum Einsatz. © Bildmontage: Olgierd Linke/dpa, Paul Glaser/dpa: LiberTec GmbH

Das Unglück ereignete sich am Montag gegen 17.30 Uhr, wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte.

Demnach brach das Haus in der James-von-Moltke-Straße 21 plötzlich zusammen. Über Ursachen oder mögliche Verletzte oder gar Tote ist bislang wenig bekannt.

Polizeisprecherin Anja Leuschner (36) bezog am frühen Abend Stellung gegenüber TAG24: "In der James-Moltke-Straße ist aus unbekannten Gründen ein Haus eingestürzt. Es handelt sich dabei um ein Mehrfamilienhaus, ob dort jedoch Mieter gemeldet waren, muss noch geprüft werden (...)." Die umliegenden Gebäude wurden evakuiert, es sind neben Polizei auch Feuerwehr und THW im Einsatz.

Später am Abend bestätigte Leuschner, dass Gas austritt: "Wir konnten noch nicht alle Leute erreichen, die dort gemeldet waren. Aktuell sind Spürhunde im Einsatz".