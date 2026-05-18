Haus stürzt mitten in Görlitz ein: Gas tritt aus! Mehrere Personen vermisst
Görlitz - Schock im äußersten Osten Sachsens: Mitten in Görlitz ist aus dem Nichts ein Haus eingestürzt! Aktuell werden mehrere Personen vermisst. Außerdem tritt Gas aus.
Das Unglück ereignete sich am Montag gegen 17.30 Uhr, wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte.
Demnach brach das Haus in der James-von-Moltke-Straße 21 plötzlich zusammen. Über Ursachen oder mögliche Verletzte oder gar Tote ist bislang wenig bekannt.
Polizeisprecherin Anja Leuschner (36) bezog am frühen Abend Stellung gegenüber TAG24: "In der James-Moltke-Straße ist aus unbekannten Gründen ein Haus eingestürzt. Es handelt sich dabei um ein Mehrfamilienhaus, ob dort jedoch Mieter gemeldet waren, muss noch geprüft werden (...)." Die umliegenden Gebäude wurden evakuiert, es sind neben Polizei auch Feuerwehr und THW im Einsatz.
Später am Abend bestätigte Leuschner, dass Gas austritt: "Wir konnten noch nicht alle Leute erreichen, die dort gemeldet waren. Aktuell sind Spürhunde im Einsatz".
OB von Görlitz spricht von mehreren Vermissten
Nach TAG24-Informationen gab es in dem Haus sowohl mehrere Ferien- als auch gewöhnliche Wohnungen. Der Vermieter der Ferienwohnungen wollte sich gegenüber TAG24 vorerst nicht äußern.
Gegen 20.30 Uhr meldete sich jedoch der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu (58) zu Wort.
Unter anderem über Facebook teilte er mit: "Das tragische Unglück macht uns sehr betroffen: In der James-von-Moltke-Straße ist, vermutlich durch eine Gasexplosion, ein bewohntes Haus eingestürzt. Derzeit werden mehrere Personen vermisst."
Der aktuelle Fokus liege auf deren Suche.
"Die Bewohner der umliegenden Häuser werden in einem Bus der Görlitzer Verkehrsbetriebe betreut. Ein Statiker macht sich derzeit ein Bild von den angrenzenden und gegenüberliegenden Häusern. Wir bitten alle, die Rettungskräfte ihre - sicher noch länger andauernde - Arbeit machen zu lassen und nicht zu spekulieren, bis gesicherte Informationen vorliegen", fügte Ursu hinzu.
Erstmeldung von 18.16 Uhr, zuletzt aktualisiert um 21.43 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Olgierd Linke/dpa, Paul Glaser/dpa