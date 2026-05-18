Haus stürzt mitten in Görlitz ein! Mindestens eine bewohnte Wohnung
Görlitz - Was für ein Wahnsinn: Mitten in Görlitz ist aus dem Nichts ein Haus eingestürzt!
Das Unglück passierte am Montag gegen 17.30 Uhr, wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigt.
Demnach brach das Haus in der James-von-Moltke-Straße zusammen. Über Ursachen oder mögliche Verletzte ist bislang nichts bekannt.
Momentan sind zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst wurde auch das Technische Hilfswerk (THW) zur Unterstützung angefordert, um bei der Bergung und Versorgung möglicher Verletzter und der Sicherung gefährdeter Bereiche zu helfen.
Zudem wurde der Straßenzug großzügig evakuiert.
Laut TAG24-Informationen soll es mindestens eine bewohnte Wohnung in dem zusammengekrachten Haus gegeben haben! Aktuelle Fotos zeigen eine riesige Staubwolke und einen großen Trümmerhaufen.
Erstmeldung von 18.16 Uhr, zuletzt aktualisiert um 18.45 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: LiberTec GmbH