Haus stürzt mitten in Görlitz ein! Mindestens eine bewohnte Wohnung

Görlitz - Was für ein Wahnsinn: Mitten in Görlitz ist aus dem Nichts ein Haus eingestürzt!

Wie ist so etwas möglich? Das Haus in Görlitz ist komplett eingestürzt. © Bildmontage: LiberTec GmbH

Das Unglück passierte am Montag gegen 17.30 Uhr, wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigt.

Demnach brach das Haus in der James-von-Moltke-Straße zusammen. Über Ursachen oder mögliche Verletzte ist bislang nichts bekannt.

Momentan sind zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst wurde auch das Technische Hilfswerk (THW) zur Unterstützung angefordert, um bei der Bergung und Versorgung möglicher Verletzter und der Sicherung gefährdeter Bereiche zu helfen.

Zudem wurde der Straßenzug großzügig evakuiert.