Wildwest in Nordwest! In Torgaus "Bronx" regiert wieder die Gewalt

Torgau - Wer kann, der zieht weg. Wer bleiben muss, der verlässt in der Dunkelheit kaum noch seine Wohnung. Das Torgauer Plattenbauviertel Nordwest gilt seit Jahren als sozialer Brenn- und Kriminalitätsschwerpunkt. Am Montag erlebte Wildwest in Nordwest einen neuen Höhepunkt.

Die Torgauer "Bronx": Die sogenannten "blauen Blöcke" in Nordwest gelten als sozialer Brennpunkt. © Udo Kuthe

Berge von Müll, Ratten zwischen den Platten, junge Männer, die in ihren Autos mit aufheulendem Motor rücksichtslos durch Tempo-30-Zonen brettern, vor den Hauseingängen herumlungernde Gruppen mit hämmernden Beats aus Ghettoblastern.

Rund um die sogenannten "blauen Blöcke" hat Torgau-Nordwest etwas von der Verwahrlosung der New Yorker Bronx der 1980er-Jahre.

Auch Gangs gibt es hier – größtenteils rekrutiert aus dem Nachwuchs der osteuropäischen Wanderarbeiter, die vor Jahren über Zeitarbeitsfirmen an einen großen Geflügelbetrieb in der Region und eine Holzpellets-Firma vermittelt wurden. Slowaken, Rumänen, Bulgaren, Russen – sie wohnen in den blauen Blöcken. Doch nicht mehr für alle gibt es Jobs.

Am Montag kam es hier zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen zwei Gangs. Ein Dutzend Tschetschenen überfiel nachts einen Bulgaren (23) in seiner Wohnung und verletzte ihn schwer. Der Mann rief nicht die Polizei, sondern seine Gang.

Kurz darauf erschienen zahlreiche Bulgaren und prügelten sich mit den Tschetschenen. Erst ein Großaufgebot der Polizei mit Kräften aus Leipzig konnte die Nacht befrieden.