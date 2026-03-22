Bergwacht muss in halber Stunde zweimal ausrücken! Rettungsheli im Einsatz

Bad Schandau - Am Samstagmittag standen der Bergwacht in der Sächsischen Schweiz vermutlich die Schweißperlen im Gesicht! Innerhalb von weniger als einer halben Stunden rückte man gleich zweimal aus. Erst musste ein 55-Jähriger per Gebirgstrage gerettet werden, dann wurde es noch dramatischer: Für die Bergung eines Wanderers mit plötzlichen medizinischen Problemen rückte extra Rettungsheli "Christoph 62" an.

Die Retter der Bergwacht wiesen dem Rettungshubschrauber den Weg. © Marko Förster

Christoph Weber, Koordinator der Bergrettung Sächsische Schweiz, bestätigte die beiden Einsätze am Sonntag gegenüber TAG24. Zunächst sei die Bergwacht Bad Schandau, danach die Kameraden aus Sebnitz alarmiert worden.

Auf der "Vorderen Promenade" klagte ein Wanderer (Jahrgang 1970) kurz nach 11 Uhr über starke Schmerzen an seinem operierten Fuß, wie DRK-Landesverbandssprecher Kai Kranich im TAG24-Gespräch detaillierter ausführte.

Fünf Kameraden der Bergwacht mussten ausrücken, da der Mann sich nicht mehr alleine fortbewegen konnte.

Per Gebirgstrage schleppten sie den Mitte-50-Jährigen auf "gar nicht so unaufwändige" Art zum Elbleithenweg, wo er in einen Rettungswagen übergeben wurde. Doch der Bergwacht blieb kaum Zeit zum Luft holen!

Denn um 11.32 Uhr hatte die Retter bereits der nächste Notruf erreicht. Ein 48-Jährigerer klagte in Höhe des Kletterfelsens "Greenhorn" über akute medizinische Probleme. Laut Kranich sei der Mann nicht gestürzt, habe sich also nichts gebrochen. Über die Hintergründe des gesundheitlichen Zwischenfalls konnte am Sonntag noch keine Auskunft gegeben werden.