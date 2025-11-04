Hier trauert eine Mutter um ihre Tochter: Jenny (†18) wurde in der Halloween-Nacht totgefahren

Zittau - Es sind wenige Minuten, die den Alltag zum Albtraum machen: Am Halloween-Abend verließ Jenny (18) gegen 18.30 Uhr das Haus ihrer Mutter Christine, nur eine Viertelstunde später starb sie bei einem Unfall . Nun ermittelt die Polizei, wie es dazu kommen konnte.

Ein lebensfrohes Mädel: Doch Jenny (†18) überlebte den Unfall nicht. © Repro: Thomas Baier/xcitePress

"Ich pass' auf mich auf", waren die letzten Worte, die Christine von ihrer Tochter hörte. "Sie war bei mir, mich zu Feiertag besuchen", sagt die Mama TAG24. "Dann wollte sie zurück in ihre WG. Ich habe noch gesagt: Pass' auf dich auf und sie umarmt."

Doch wenig später geschah das Unfassbare: Auf der Goldbachstraße war ein junger Mann (21) mit seinem Skoda Richtung Weststraße unterwegs, erfasste die junge Frau.

Eine Teenagerin leistete erste Hilfe, schnell griffen auch Anwohner ein, schließlich übernahm der Rettungsdienst. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Doch niemand konnte Jenny mehr helfen.

"Ich will mich ganz herzlich bei allen Rettern bedanken", sagt die trauernde Mutter. "Auch wenn sie es am Ende nicht geschafft haben."