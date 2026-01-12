Ford überschlägt sich auf der S24: Flucht vor der Polizei endet im Straßengraben

Wermsdorf - Auf der S24 bei Wermsdorf in Nordsachsen hat sich in der Nacht zu Montag ein 42-jähriger Deutscher eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Weit kam er dabei allerdings nicht.

Als er einer Polizeikontrolle entgehen wollte, ist ein 42-Jähriger in der Nacht zu Montag auf der S24 mit seinem Ford verunglückt. © EHL Media/Dietmar Thomas

Wie Polizeisprecher Moritz Peters gegenüber TAG24 erklärte, war der Mann kurz nach Mitternacht aus Richtung Luppa kommend gen Wermsdorf unterwegs, als eine Polizeistreife ihn einer Kontrolle unterziehen wollte.

"Die Beamten schalteten das Anhaltezeichen ein. Statt der Aufforderung nachzukommen, versuchte der Fahrer jedoch, sich der Verkehrskontrolle zu entziehen", so der Sprecher.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Kurz nach der Kreuzung mit der Zeppelinstraße fand die Jagd jedoch ein jähes Ende.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Ford plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Nach Informationen vom Ort des Geschehens kam er auf einer Strecke von 80 bis 100 Metern dann auch gänzlich von der Fahrbahn ab, schleuderte entlang des Straßengrabens und überschlug sich, bevor er schließlich im Graben auf dem Dach zum Liegen kam.