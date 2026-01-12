Ford überschlägt sich auf der S24: Flucht vor der Polizei endet im Straßengraben
Wermsdorf - Auf der S24 bei Wermsdorf in Nordsachsen hat sich in der Nacht zu Montag ein 42-jähriger Deutscher eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Weit kam er dabei allerdings nicht.
Wie Polizeisprecher Moritz Peters gegenüber TAG24 erklärte, war der Mann kurz nach Mitternacht aus Richtung Luppa kommend gen Wermsdorf unterwegs, als eine Polizeistreife ihn einer Kontrolle unterziehen wollte.
"Die Beamten schalteten das Anhaltezeichen ein. Statt der Aufforderung nachzukommen, versuchte der Fahrer jedoch, sich der Verkehrskontrolle zu entziehen", so der Sprecher.
Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Kurz nach der Kreuzung mit der Zeppelinstraße fand die Jagd jedoch ein jähes Ende.
Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Ford plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Nach Informationen vom Ort des Geschehens kam er auf einer Strecke von 80 bis 100 Metern dann auch gänzlich von der Fahrbahn ab, schleuderte entlang des Straßengrabens und überschlug sich, bevor er schließlich im Graben auf dem Dach zum Liegen kam.
Ermittlungen gegen 42-Jährigen wegen gleich mehrerer Vergehen
Feuerwehr und Rettungsdienst rückten ebenfalls an, kümmerten sich vor Ort um den verunglückten Fluchtfahrer. Dieser hatte sich laut Peters bei dem Crash verletzt. Gleichzeitig stellte sich heraus, dass der Mann vor der Fahrt offenbar getrunken hatte. Wie viel Alkohol er noch im Blut hatte, dazu machte der Polizeisprecher zunächst keine Angaben.
Damit jedoch nicht genug der Vergehen, denn wie sich im Nachgang ergab, verfügte der 42-Jährige nicht über eine Fahrerlaubnis. Das Auto soll zudem nicht versichert gewesen sein.
Der Ford wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zunächst jedoch nicht beziffert werden.
Die Polizei ermittelt nun wegen gleich mehrerer Vergehen gegen den 42-Jährigen.
Titelfoto: Montage: EHL Media/Dietmar Thomas