Mit Sommerreifen unterwegs! Fiat löst heftigen Crash im Vogtland aus
Bad Brambach - Völlig unverantwortlich! Ein Fiat-Fahrer (51) löste am Samstagmittag einen heftigen Crash im Vogtland aus. Insgesamt wurden vier Personen verletzt, eine davon schwer. Kaum zu glauben: Bei dem aktuellen Winterwetter hatte der Fiat noch zwei Sommerreifen drauf.
Der Unfall geschah gegen 12 Uhr auf der B92 in Bad Brambach. Im Ortsteil Raunergrund war der 51-jährige Fiat-Fahrer in Richtung Adorf unterwegs.
Auf der winterlichen Straße geschah es: Der Fiat kam ins Schleudern und stieß mit einem weiteren Fiat (Fahrer: 65) zusammen. Das Auto wurde gegen die Leitplanke geschleudert.
Schnell rückten Rettungskräfte an. Laut Polizeiangaben wurden beide Fiat-Fahrer und ein Beifahrer (65) leicht verletzt. Ein weiterer Beifahrer (84) erlitt schwere Verletzungen, heißt es.
"Die Fahrbahn musste für über zwei Stunden gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt", heißt es von der Polizei.
Nachdem die Unfallstelle geräumt war, konnte die B92 gegen 14.30 Uhr wieder freigegeben werden. Insgesamt entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von etwa 10.250 Euro.
Unfall-Fiat war mit Sommerreifen unterwegs
Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass es sich bei den beiden Hinterreifen des Unfalls-Fiats um Sommerreifen handelte. In Hinblick auf das aktuelle Winterwetter im Vogtland höchst verantwortungslos!
Für den Fahrer könnte es nun richtig teuer werden. Wer bei winterlichen Straßenverhältnissen ohne Winterreifen einen Unfall verursacht, muss mit einem Bußgeld bis zu 120 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Dazu kommt: Die Versicherungen können sich bei Zahlungen querstellen.
Zudem bestätigt die Polizei, dass gegen den 51-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt wird.
Dass Autofahrer auch bei tiefstem Schnee mit Sommerreifen herumfahren, sei kein Einzelfall, so die Polizei. Am Samstag kam es in Zwickau ebenfalls zu einem Unfall mit Sommerreifen.
Die Polizei appelliert daher an Autofahrer, unbedingt Winterreifen aufzuziehen, um Ärger und hohe Kosten zu vermeiden.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa