Mit Sommerreifen unterwegs! Fiat löst heftigen Crash im Vogtland aus

Bad Brambach - Völlig unverantwortlich! Ein Fiat-Fahrer (51) löste am Samstagmittag einen heftigen Crash im Vogtland aus. Insgesamt wurden vier Personen verletzt, eine davon schwer. Kaum zu glauben: Bei dem aktuellen Winterwetter hatte der Fiat noch zwei Sommerreifen drauf.

Die Polizei rückte am Samstagmittag zu einem heftigen Crash in Bad Brambach (Vogtland) aus. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Der Unfall geschah gegen 12 Uhr auf der B92 in Bad Brambach. Im Ortsteil Raunergrund war der 51-jährige Fiat-Fahrer in Richtung Adorf unterwegs.



Auf der winterlichen Straße geschah es: Der Fiat kam ins Schleudern und stieß mit einem weiteren Fiat (Fahrer: 65) zusammen. Das Auto wurde gegen die Leitplanke geschleudert.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Laut Polizeiangaben wurden beide Fiat-Fahrer und ein Beifahrer (65) leicht verletzt. Ein weiterer Beifahrer (84) erlitt schwere Verletzungen, heißt es.

"Die Fahrbahn musste für über zwei Stunden gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt", heißt es von der Polizei.

Nachdem die Unfallstelle geräumt war, konnte die B92 gegen 14.30 Uhr wieder freigegeben werden. Insgesamt entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von etwa 10.250 Euro.