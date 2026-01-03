 2.276

Taxi rast gegen Friedhofsmauer: Fahrer in Lebensgefahr!

Ein Taxifahrer schwebt in Zittau derzeit in Lebensgefahr. Der Mann ist am Samstagnachmittag mit seinem Fahrzeug gegen eine Friedhofsmauer gekracht.

Zittau - Ein Taxifahrer schwebt in Zittau derzeit in Lebensgefahr. Der Mann ist am Samstagnachmittag mit seinem Fahrzeug gegen eine Friedhofsmauer gekracht - musste befreit und reanimiert werden.

An der Kreuzung Görlitzer Straße Ecke Geschwister-Scholl-Straße ereignete sich der Unfall.
Das Unglück ereignete sich gegen 15.40 Uhr, als das Taxi an der Kreuzung Görlitzer Straße (B 99) Ecke Geschwister-Scholl-Straße außer Kontrolle geriet.

Das Opfer wurde bei dem Unfall so schwer eingeklemmt, dass es von der Feuerwehr mit schwerem Rettungsgerät befreit werden musste, wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte.

Der Fahrer wurde danach unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht.

Am Taxi ist sehr wahrscheinlich Totalschaden entstanden.
Für die Rettungsmaßnahmen war die Görlitzer Straße voll gesperrt. Zur Unfallaufnahme rückte der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz an.

