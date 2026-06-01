Tödliches Unglück: Mercedes-AMG übersieht Motorradfahrer, beide Fahrzeuge in Flammen

Radeberg (Sachsen) - Ein schwerer Unfall hat am Sonntagabend in Radeberg ( Bautzen ) das Leben eines 35-jährigen Motorradfahrers gefordert. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Seine Maschine sowie ein Sportwagen brannten komplett aus.

Ein Motorradfahrer (†35) kam bei einer Kollision mit einem Sportwagen ums Leben. © xcitepress

Wie die Görlitzer Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war der Zweiradfahrer mit seiner Suzuki unterwegs. In Höhe des Kreuzungsbereiches Christoph-Seydel-Straße/Pulsnitzer Straße kam es gegen 21.40 Uhr zu dem tragischen Unglück.

Ein aus der Pulsnitzer Straße kommender Mercedes-AMG-Fahrer (39) bog nach links auf die Christoph-Seydel-Straße ein und übersah den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Kurz darauf kam es zum Zusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 35-Jährige von seiner Suzuki geschleudert und erlag nach am Unfallort seinen Verletzungen.

Kurz nach der Kollision geriet das Zweirad in Brand, erklärte die Polizei. Die Flammen griffen wenige Minuten später auch auf den Mercedes-AMG über.

Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus.

Der Fahrer des Mercedes blieb bei dem tragischen Vorfall unverletzt.