VW überschlägt sich nahe Militärgelände: Mann wird aus Auto geschleudert
Kropp - Schlimmer Unfall im Norden: Am Donnerstag ist ein 56-jähriger Mann mit seinem Wagen nahe der Ortschaft Kropp (Schleswig-Holstein) verunglückt. Er wurde aus seinem Auto geschleudert.
Wie Sprecherin Lynn Thomsen von der Polizeidirektion Flensburg gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Crash gegen 9.10 Uhr auf der Straße Mielberg ereignet – in unmittelbarer Nähe zum dortigen Fliegerhorst der Bundeswehr.
Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 56-Jährige aus Glücksburg vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen, woraufhin sich sein VW Golf Cabriolet überschlug.
Der Mann wurde dabei aus seinem Wagen geschleudert! Er erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung an Bord eines Rettungshubschraubers ins Krankenhaus geflogen.
Bei den Bergungsarbeiten unterstützten auch die Einsatzkräfte des Fliegerhorsts. Die Flugplatzfeuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug an und sicherte die Unfallstelle.
Der VW Golf wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Straße blieb für die Dauer der Maßnahmen gesperrt, zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es dabei aber nicht.
Titelfoto: nordpresse mediendienst/Nico Hessel