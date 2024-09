Bittere Diagnose und nächster Neuer für die Monarchs

Dresden - Schlechte und gute Nachrichten von den Dresden Monarchs . Die Königlichen müssen für den Rest der Saison auf zwei weitere Spieler verzichten. Ein neuer stößt aber am morgigen Samstag zum Team.

Bedeutet, Defense-Spieler Devonni Reed (25) soll in den Playoffs nicht mehr als Kick- und Punt-Returner agieren, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Gleiches gilt auch für den ein oder anderen Receiver.

"Wir wünschen beiden alles Gute und eine schnelle Genesung! Aber nach der schweren Verletzung von Bhavya müssen wir bei dem ein oder anderen die Belastung ein wenig steuern. Daher haben wir uns entschieden, in den Special Teams noch einmal eine Veränderung vorzunehmen und mit Macgarrett Kings Jr. einen neuen Kick Returner zu verpflichten", erklärt Special Teams Coordinator Erik Keil (39).

Ghandi stieß erst im Juli zum Team, war aber trotz seiner jungen Jahre direkt eine feste Größe in der Defense von Coach Martin Schmidt (35). Er ist bereits wieder in seine Heimat abgereist.

Macgarrett Kings Jr. (30, r.) war am BIG10-College Michigan State University aktiv. © imago/Icon SMI

Mit Macgarrett Kings Jr. wurde dafür nun noch ein Spezialist zu den Königlichen geholt. Wie schon bei Quarterback Karé Lyles muss der Vertrag allerdings bereits vor dem 31. Juli ausgehandelt worden sein.

Der Neue hat jedenfalls auf höchster College-Ebene gespielt. Von 2012 bis 2015 war der 30-jährige US-Amerikaner am BIG10-College der Michigan State University aktiv.

Bei 53 Kick- und Punt-Returns erzielte Kings Jr. 382 Yards. Zudem schaffte er bei 116 Receptions 1461 Yards und neun Touchdowns.

Zuletzt spielte das 1,78 Meter große und 86 Kilogramm schwere Powerpaket genauso wie Michael Badejo (28) in der Indoor Football League (IFL), allerdings bei den Green Bay Blizzard.

Bereits am morgigen Samstag soll der aus Fort Lauderdale (Florida) stammenden Neuzugang in Dresden ankommen und in der nächsten Woche ins Training einsteigen.