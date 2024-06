Teamplayer mit Bewegungsdrang: Monarchs-Duo erkundet Dresden

"Man kann viele neue Sachen entdecken. Es ist großartig, hier zu sein", schwärmt Badejo. McDougle, der ursprünglich aus Miami kommt, ist "klassische Kunst nicht unbedingt gewohnt. Ich liebe es einfach hier, Dresden ist so reich an Geschichte."

Als gelernter Running Back war Michael Badejo (27, l.) bei seinem Touchdown gegen Kiel nicht zu stoppen. © Lutz Hentschel

Im vergangenen Spiel gegen Kiel konnte der Defense-Mann sogar einen Touchdown erzielen. "Das war großartig. Ich muss mich dafür bei Devonni Reed für den Quarterback-Sack und bei Defense-Coach Martin Schmidt für den richtigen Spielzug bedanken. Die Punkte haben wir als Team gemacht", erklärt der Texaner.

Dabei hat Badejo einst als Running Back angefangen. "Ich war also gewohnt, über Leute zu rennen und Touchdowns zu machen", scherzt der 27-Jährige und stellt als Teamplayer direkt auch noch McDougle in den Fokus: "Haltet die Augen auf, der große Mann mit der Nummer 94 ist als Nächstes dran."

Punkte machen wird aber nicht das Kerngeschäft der Defense. Das bleibt noch immer das Punkteverhindern - und das konnte zuletzt nicht viel besser laufen.

"Das liegt an unserer Kommunikation. Wir reden viel auf dem Feld, jeder weiß dadurch, was die gegnerische Offense vorhaben könnte", verrät Badejo. "Eine Faust ist stärker als die fünf einzelnen Finger. Wir ziehen für unser Ziel alle an einem Strang. Das macht uns stark. Muss es auch, denn wir haben uns hohe Ziele gesteckt in dieser Saison", erklärt sein zwei Jahre jüngerer Kollege.

Der German Bowl am 12. Oktober in Essen soll es sein. Vielleicht würden sie sogar beide dafür mit dem Fahrrad hinfahren.