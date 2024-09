Finale winkt! Monarchs müssen nur noch Invaders aus dem Weg räumen

Hildesheims Quarterback Nelson Hughes (M.) muss man ordentlich an die Leine nehmen. Er ist sehr beweglich. © Eric Münch

Ob das dieses Mal auch wieder so - und das zweite Mal überhaupt in der 32-jährigen Vereinsgeschichte - klappt, das steht in den Sternen. Allein aber die jüngere Geschichte und mehrere Tausend Fans im Heinz-Steyer-Stadion sollten am heutigen Samstag (16 Uhr) Grund genug sein, um alles für den Einzug in den GFL-Bowl in Essen auf dem Platz zu lassen.

Die Vorzeichen stehen gar nicht so schlecht, denn zu Gast sind die Hildesheim Invaders - das zweite Mal in dieser Saison.

Die Niedersachsen wurden bereits Anfang August mit einer 16:45-Pleite wieder nach Hause geschickt. Doch davon sollte sich niemand blenden lassen!

Schließlich bezwangen die Invaders im Viertelfinale ein wenig überraschend den Südkrösus Schwäbisch Hall Unicorns in deren Festung Optima Sportpark - allzu oft das Ende aller Träume der Monarchs.