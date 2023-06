01.06.2023 07:19 Großes Fest zum ersten Heimspiel: Die Dresden Monarchs wollen Zuschauerrekord knacken!

Für die Dresden Monarchs steht am Sonntag das erste Heimspiel der Saison an. Dann soll gemeinsam mit einer Rekordanzahl an Fans ein großes Fest gefeiert werden.

Von Jens Maßlich

Dresden - Bis Sonntag heißt es noch Warten, dann gibt's das erste Heimspiel der Dresden Monarchs in der neuen Saison. Und im Rudolf-Harbig-Stadion soll es ordentlich laut werden! Denn gegen die Rebels aus Berlin hoffen die Königlichen endlich auf einen neuen Zuschauerrekord. Linienziehen im Rudolf-Harbig-Stadion: Die Dresden Monarchs bereiten sich auf das erste Heimspiel der Saison vor. © Lutz Hentschel "Auf uns wartet ein ganz tolles Spiel, und der Vorverkauf könnte eine Dimension erreichen, die uns hoffen lässt, dass wir in dem Stadion den Rekord schaffen. Zumindest sind wir sehr zuversichtlich", erklärt Monarchs-Präsident Sören Glöckner (56).

Im Oktober 2002 beim Relegationsrückspiel zum GFL-Aufstieg gegen Kiel kamen 8360 Zuschauer ins Rudolf-Harbig-Stadion, ein paar mehr könnten es bei bestem Sommer-Wetter schon werden. Fast 21 Jahre besteht der alte Rekord inzwischen, noch etwas länger die Zusammenarbeit zwischen der Ostsächsischen Sparkasse Dresden und den Monarchs. "Wir haben Silberhochzeit und sind schon seit Ende der 1990er-Jahre Partner", stellt Sparkassen-Sprecher Henrik Oliver von Oehsen stolz fest. Dresden Monarchs Monarchs-Quarterback Duncan schlägt groß auf: "Ich will den German Bowl!" Seine Kollegen und die Verantwortlichen der Königlichen haben ein großes Event-Programm auf die Beine gestellt, damit Jung und Alt am Sonntag auch schon vor dem Anpfiff um 15 Uhr auf seine Kosten kommt. Bereits in der Saisonvorbereitung feuerten die Monarchs-Fans ihr Team an, zum ersten Heimspiel der Saison soll es ein neuer Rekord an Zuschauern werden. © Lutz Hentschel Dresden Monarchs wollen das erste Heimspiel gemeinsam mit den Fans ordentlich feiern Headcoach Paul Alexander (63, l.) und Sören Glöckner (56) hoffen, dass das Rudolf-Harbig-Stadion am Sonntag voll ist und eine Rekordzahl an Zuschauern die Dresden Monarchs anfeuern. © Lutz Hentschel Unter anderem gibt es eine Fan-Tattoo-Aktion, bei der man zeigen kann, dass wahre Liebe unter die Haut geht. Außerdem gibt es eine kleine Spielarena für Kinder, während des Spiels kommt eine Kiss-Cam zum Einsatz. Während der Halbzeitpause werden die letzte zwei VIP-Tickets für das GFL-Finale inklusive Hotelübernachtungen verlost. Die weiteren 2x2 Tickets wurden bereits online verlost. "Wir freuen uns auf einen tollen Spieltag und hoffen, dass der Zuschauerrekord geknackt wird. Von einem Sieg gehen wir auch mal ganz stark aus", so von Oehsen. Sparkassen-Kunden können den übrigens mit 50 Prozent Rabatt anschauen.

Dresden Monarchs Monarchs wollen vor Spiel im Harbig-Stadion aus Marburg-Fehlern lernen Gleich alle Fans kommen zudem in den Genuss mehrerer Musik-Acts. Bereits vor der Partie soll DJ D3!C für ordentlich Stimmung in der Arena sorgen, während der Halbzeitpause treten mit EAZI & Remi.fr zwei weitere Acts auf. "Meine Tochter hat mir verraten, dass die bei der Jugend sehr angesagt sind", so Glöckner. Wichtig ist aber vor allem der Sieg. Denn das Spiel gegen die mit zwei Siegen in die Saison gestarteten Rebels wird der erste echte Prüfstein für die Titelambitionen von Headcoach Paul Alexander (63) & Co. werden.

Titelfoto: Lutz Hentschel