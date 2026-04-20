Monarchs: Die Erkenntnisse aus dem ersten Testspiel

Dresden - Verlängerung? Bitte nicht! Da waren sich die Dresden Monarchs und die Straubing Spiders recht einig. Das 16:16 im ersten Testspiel der Saison war für beide Seiten freundschaftlich in Ordnung. Und Erkenntnisse gab es ohnehin genug.

Receiver Montigo Moss (23, l.) hat mit zwei Touchdowns in seiner kurzen Einsatzzeit seine Klasse bewiesen. © Jörg Meißner

"Unsere Fans sind fantastisch. Sie sind so loyal", sagte zum Beispiel Headcoach Greg Seamon (70) über die etwas mehr als 2000 Zuschauer im Heinz-Steyer-Stadion. Trotz Kontrastprogramm Dynamo Dresden, dem Dresdner SC, bestem Ausflugswetter und Rummel kamen die treuen Anhänger, um ihr Team zu sehen.

"Ich hoffe, wir machen in der Saison noch deutlich mehr Plätze voll. Wir brauchen noch mehr", so der US-Amerikaner über eine Erkenntnis des Tages.

Eine weitere: Spiel eins ist ohne größere Verletzungen ausgegangen. Einzig Carl Eckardt (25) hat sich kurz vor Schluss noch an der Schulter verletzt. Bereits dezimiert angereiste Spiders erwischte es dagegen richtig hart: fünf Verletzte, Cornerback Dennis Barnes (26) soll sich beide Unterschenkel gebrochen haben. Er wurde noch in Dresden operiert.

Fast genauso wichtig ist die Erkenntnis, dass das neue Star-Duo Rocky Lombardi (27) und Montigo Moss (23) auch jetzt direkt schon funktioniert. Zweimal suchte der Quarterback seinen Receiver in der Endzone – die einzigen zwei Touchdowns der Monarchs.