Monarchs-Präsident will GFL-Finale im Harbig-Stadion

Monarchs-Präsident Sören Glöckner (57) wünscht sich ein GFL-Finale in Dresden © Lutz Hentschel

"Wir hatten eine super Saison. Wir haben uns richtig gesteigert und haben gezeigt, dass wir Potsdam schlagen können", erklärte der 57-Jährige und sprach dabei von "zwei Zielen, die wir uns vornehmen können".



Das erste: den nun zweimaligen Champion Potsdam Royals in der nächsten Saison in die Schranken weisen, bestenfalls - und das ist Ziel Nummer zwei - in einem Finale in der sächsischen Landeshauptstadt:

"Wir haben die meisten Zuschauer, sind der Standort in Deutschland, wo man sagen kann, da steckt die Liebe des Footballs drin. Da muss man sagen, da muss auch mal so ein Finalspiel hin. Daran sollte man auch arbeiten!"

Mehr als 5100 Zuschauer besuchten im Schnitt eines der acht Heimspiele der Monarchs in der vergangenen Saison. Deutlich mehr wären es wohl gewesen, hätten nicht noch vier davon auf dem Trainingsgelände an der Bärnsdorfer Straße stattgefunden, wo im Schnitt nur 1900 kamen.