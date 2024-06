Monarchs: Smalling & Co. beim Spitzenspiel in Potsdam gefordert

Potsdam - Sie sind das Beste, was es mindestens mal in der GFL-Nordstaffel gibt: Kurz vor der Sommerpause kommt es zum royalen Aufeinandertreffen der Potsdam Royals und der Dresden Monarchs .

Kommt Ricky Smalling (26, r.) ins Laufen, ist er nur schwer zu stoppen. © Holm Helis

Die beste Offensive der Liga (244 Punkte) aus der brandenburgischen Hauptstadt empfängt am morgigen Samstag (15 Uhr) im Sportpark Luftschiffhafen die beste Defensive (57 Punkte) aus der sächsischen.



Potsdams Quarterback Jaylon Henderson (27) führt die Liga aktuell mit 1.639 Passing-Yards (im Schnitt 409,8 pro Spiel) und 29 Passing-Touchdowns an. Bester Receiver ist Brendan Beaulieu (25) mit elf Touchdowns in vier Spielen.

Doch auch die Offense der Monarchs ist zuletzt immer besser ins Laufen gekommen, auch dank Ricky Smalling (26).

"Die Energie hier im Club fühlt sich einfach großartig an. Wir sind so viele Spieler aus unterschiedlichen Ländern, haben alle das gleiche Ziel und werden dadurch zu einer Familie", beschreibt der US-Amerikaner seiner Zeit in Dresden.

Der Wide Receiver muss große Fußstapfen ausfüllen, denn er ist der Nachfolger von Austin Mitchell (26), der vergangene Saison 20 Touchdowns für die Monarchs erzielte.