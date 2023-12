So starten die Monarchs in Seamons Titel-Mission

Dresden - Noch schwitzen die Dresden Monarchs vor allem im Fitnessraum, doch schon ab Mitte Mai nächsten Jahres geht's heiß her. Denn seit Dienstag steht fest: Die neue GFL-Saison startet für die Königlichen am 12. Mai.

Das erste Heimspiel der Saison bestreiten die Dresden Monarchs wieder im Rudolf-Harbig-Stadion. © Lutz Hentschel

Los geht's für den Halbfinalisten aus der vergangenen Saison auswärts bei den Paderborn Dolphins im Hermann-Löns-Stadion.

Doch schon knapp zwei Wochen zuvor ist für den 27. April das erste und einzige Testspiel der Saison angesetzt. Der Gegner steht noch nicht fest.



Nach dem Auswärts-Auftakt in Ostwestfalen stehen für das Team von Neu-Coach Greg Seamon (68) gleich drei Heimspiele auf dem Programm.

Am 26. Mai sind die New Yorker Lions aus Braunschweig zu Gast, 14 Tage später am 8. Juni die Kiel Baltic Hurricanes. Wiederum 14 Tage später kommen am 22. Juni die Berlin Adler in die königliche Residenz.

Wie oft die Monarchs im Heinz-Steyer-Stadion spielen dürfen, ist noch offen. Mindestens einmal in dieser Saison geht es aber wieder ins Rudolf-Harbig-Stadion: Zum Heimspielauftakt gegen die Lions im Mai.