Wieder zwei Neue: Monarchs rüsten für die Titeljagd weiter auf

Dresden - Schon wieder zwei Neue! Fans der Dresden Monarchs müssen sich derzeit an jede Menge neue Namen gewöhnen. Für die Offense der Königlichen gab's am heutigen Donnerstag die nächsten.

2022 war Rudi Lee Frey (25, l.) wichtiger Bestandteil des Meisterteams der Vikings. © imago/Eibner-Pressefoto

Mit Rudi Lee Frey (25) und Aaron David Perez (22) sollen zwei große und wuchtige Passempfänger Quarterback Justin Miller (27) als Anspielstationen zur Verfügung stehen.

Frey war in der vergangenen Saison noch bei den Vienna Vikings in der European League of Football (ELF) unter Vertrag, mit denen der gebürtige Wiener bis in das Finale eingezogen war.

Der 25-Jährige schaffte es in drei Saisons in der ELF auf 27 Receptions für 300 Yards, drei Touchdowns und zwei Two-Point-Conversions. 2022 feierte der 1,94 Meter große und 107 Kilogramm schwere Österreicher mit den Vikings die ELF-Meisterschaft und wurde sogar für das All-Star-Team nominiert.

"Wir haben nach einem großen, stabilen Tight End gesucht, der in der Jugend auch schon auf anderen Positionen gespielt hat. Weil er sich in die Position das Tight Ends eingearbeitet hat, bringt Rudi ein großes Verständnis mit. Außerdem wollten wir einen Spieler, der den Ball sicher fangen und trotzdem auch blocken kann", beschreibt Offense Coordinator Robert Cruse (50) den neuen Passempfänger.