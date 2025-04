Was Monarchs-Headcoach Seamon gegen die Lions wichtig ist

Dresden - Das lange Warten hat ein Ende! Die Dresden Monarchs lassen das Leder-Ei wieder fliegen. Zum ersten von zwei Testspielen ist am heutigen Samstag (16 Uhr) Zweitligist Leipzig Lions zum traditionellen "Sachsen Bowl" zu Gast. TAG24 hat vorab mit Monarchs-Headcoach Greg Seamon (69) über die jetzt eine Woche alte Vorbereitung gesprochen.

Beim letzten "Sachsen Bowl" vor zwei Jahren ging es ordentlich zur Sache. Die Monarchs gewannen knapp mit 10:8. © Lutz Hentschel

TAG24: Viele neue Spieler, aber auch viele bekannte Gesichter. Was sind ihre Eindrücke?

Seamon: "Die deutschen Spieler haben in der Off-Season einen großartigen Job gemacht. Wir sind schneller und kräftiger als letztes Jahr. Die internationalen Spieler haben noch kein Spiel gespielt, aber es sieht gut aus, was sie im Training zeigen. Dass zudem noch drei Spieler zurückgekommen sind, kann helfen. Denn sie können den Neuen zeigen, was das Team und die Stadt ausmacht. Ich blicke positiv auf die Saison."

TAG24: Am Samstag steht das erste Testspiel an. Was erwarten Sie von ihrem Team?

Seamon: "Die jungen deutschen Spieler sollen die Möglichkeit bekommen, ein gesamtes Spiel zu absolvieren. Dann können sie uns zeigen, was sie zu leisten imstande sind. Haben sie sich im Vergleich zur vergangenen Saison gesteigert? Wo stehen sie in ihrer Entwicklung? Es wird eine lange Saison, einige von ihnen werden im Laufe der Zeit sicherlich gebraucht."