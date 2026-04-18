Was Monarchs-Headcoach Seamon gegen die Spiders wichtig ist

Dresden - Die Saure-Gurken-Zeit ist vorbei, ab Samstag (16 Uhr) fliegt wieder das Leder-Ei durchs Heinz-Steyer-Stadion. Die Dresden Monarchs präsentieren sich in neuem Gewand - zum ersten von zwei Testspielen der Pre Season. Schubsen und Tackeln auf dem Rasen sind hier ausdrücklich erlaubt!

Das Warten ist zu Ende! Im Heinz-Steyer-Stadion wird wieder um das Leder-Ei gekämpft. © Lutz Hentschel

Nach 2023 und 2024 geht es mal wieder gegen die Straubing Spiders, bevor man eine Woche später zum traditionellen Sachsen Bowl nach Leipzig reist. Der ist keine offizielle Trophäe, wird aber in der Vorbereitung immer gern mitgenommen.

"Wir hatten in den vergangenen Jahren ein gutes Verhältnis zu beiden Vereinen. In der Vorbereitung geht es weniger um Gewinnen oder Verlieren. Es geht mehr um die Erkenntnisse, die du daraus ziehen kannst. Da hilft es, wenn beide Teams eine ähnliche Herangehensweise haben und keine verrückten Dinge machen", erklärt Dresdens Headcoach Greg Seamon (70).

Schließlich soll sich in der Vorbereitung keiner verletzen. Deswegen sollte alle Fans auch frühzeitig am Samstag im Stadion sein. Denn die Stars um Quarterback Rocky Lombardi (27) und Receiver Montigo Moss (23) werden sicherlich nur ein oder zwei Viertel spielen.

Aber: "Ich will, dass diese zwei Wochen eine Probe für die gesamte Saison werden. Wir haben ein Heimspiel und ein Auswärtsspiel. Die Vorbereitung ist immer ähnlich, aber der Spieltag anders, weil wir auch im Bus sitzen. Ich möchte, dass wir fehlerfrei spielen, keine Penaltys haben, keine Bälle abgeben und effizient spielen", macht Seamon klar.