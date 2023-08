7. Neuzugang! Monarchs rüsten sich fürs Topspiel

Dresden - Der Sieg in Paderborn wird zu Beginn der neuen Woche schon fast niemanden mehr interessieren. Er war wenig glanzvoll und nach einer langen Sommerpause nur ein Warmlaufen der Dresden Monarchs für das Topspiel am Samstag.

Wide Receiver Mario Flores (26) ist der siebte Neuzugang im Sommer. © IMAGO/Gawlik

Denn da kommen die New Yorker Lions aus Braunschweig an die Bärnsdorfer Straße.

Der Dritte der Nordstaffel empfängt den Zweiten, beide können mit einem Sieg vorbei an den Potsdam Royals sogar auf Platz eins springen.

Das Spiel wird eine echte Nagelprobe auf dem Weg zum GFL Bowl am 14. Oktober in Essen.

Beide sind heiße Kandidaten auf den Titel. Umso besser also, wenn man Spieler auf dem Feld stehen hat, die wissen, wie es sich anfühlt die Meistertrophäe in den Himmel zu strecken.

Bei Mario Flores (26) ist dieses Gefühl noch so richtig frisch.

Der spanische Wide Receiver wurde am Samstag mit den Danube Dragons in einer packenden Partie gegen die Vienna Vikings österreichischer Meister. Seit dem gestrigen Abend weilt er in Dresden.