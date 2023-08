Zu viele Fehler: Monarchs müssen sich für die Royales steigern

"Die gesamte Offense hat nicht das gezeigt, was sie kann. Im Schutz des Quarterbacks gab es grobe Fehler, wir haben technische Fehler gemacht, auch in der Abstimmung", musste Offense-Coach Robert Cruse (49) zugeben.

Offense-Coach Robert Cruse (49, v.) muss die Woche ein paar Stellschrauben drehen. © Lutz Hentschel

Cruse: "Wir brauchten leider Zeit, um zu akzeptieren, was die Defense mit uns vorhatte. Zum Schluss haben wir es aber geschafft, die Fehler zu minimieren und das Spiel sicher runterzuspielen."

Immerhin gibt's den Showdown am Samstag gegen den Zweiten Potsdam Royals auf dem heimischen Platz an der Bärnsdorfer Straße.

Länge, Breite und Linienführung des Spielfelds sollte Duncan mit geschlossenen Augen kennen.

"Wir müssen es schaffen, direkt im ersten Play ins Spiel reinzukommen. In Berlin haben wir zu lange gebraucht, den Rhythmus zu finden", fordert Cruse.

Nur Baum wird dabei nicht zur Verfügung stehen.



Der Running Back, der in dieser Saison vor allem in den Special Teams zum Einsatz kam, hat sich so sehr am Knöchel verletzt, dass er in dieser Spielzeit wohl nicht mehr zum Einsatz kommen wird.