Zwei neue für die Defense: Die Monarchs rüsten weiter auf

Dresden - Vier Neuzugänge haben die Dresden Monarchs in den vergangenen Wochen bereits vorgestellt. Einen Quarterback , einen Running Back und einen Receiver für die Offense sowie einen neuen Defensive Linemann .

Denneboom spielte zuletzt in der Regionalliga bei den Solingen Paladins. Der 1,85 Meter große und 85 Kilogramm schwere Nationalspieler der Niederlande feierte aber im Nachbarland bereits drei Meisterschaften mit den Amsterdam Crusaders.

"Mit ihrer Größe und Geschwindigkeit bringen sie alle Voraussetzungen mit, den nächsten Schritt in ihrer American-Football -Karriere zu gehen. Beide werden uns helfen, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen."

Trotzdem setzt man in der Defense von Coach Martin Schmidt (35) bei schon drei Rückkehrern vor allem auf Konstanz.

Emmanuel Ikharo (24, l.) machte vergangene Saison bei den Saarland Hurricanes auf sich aufmerksam. © Iryna_photo/Mr. Bodybald

Dort hat der vielseitig einsetzbare Defense Back auch seit seinem achten Lebensjahr seine footballerische Ausbildung genossen. Ein Jahr probierte sich Denneboom in England bei den Bristol Pride.

Ikharo ist dagegen bereits auch in Deutschlands oberster Spielklasse kein Unbekannter mehr.

Vergangene Saison kam der 1,83 Meter große und 88 Kilogramm schwere Brite spät zu den Saarland Hurricanes. Dort machte er in sechs Spielen mit 32 Tackles (16 Solo/16 Ast) sowie zwei Interceptions und einem Forced Fumble auf sich aufmerksam.

Zuvor spielte Ikharo in England. 2021, bei den Leicester Falcons, wurde er zum Defensive Rookie of the Year ausgezeichnet. Es folgten Stationen bei den Manchester Titans (2022 – 2024) und bei den UWE Bullets (2023 – 2024).

Auch Ikharo hat bereits zwei Meisterschaften gewonnen. 2023 die BAFA Premiership mit den Titans, 2024 die BUCS National Championship mit den Bullets.