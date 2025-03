Zwei neue schwere Jungs, aber die Monarchs suchen noch mehr

Dresden - "Die O-Line entscheidet in der Regel über Sieg und Niederlage", sagt Niklas Müller (22). Der Jugendleiter der Dresden Monarchs sucht "schwere Jungs" für den Nachwuchs. Unterdessen gibt's für das GFL-Team zwei neue Kraftpakete.

Laurence Maio (23, l.) und Axel Nykvist (21, r.) verstärken die Offensive Line der Monarchs. © Montage: privat

Axel Nykvist (21) und Laurence Maio (23) sollen die Offensive Line der Königlichen zu einem Bollwerk formen.

"Trotz ihrer noch jungen Jahre waren Axel und Laurence in ihren früheren Vereinen absolute Führungsspieler. Sie gingen immer mit Leistung voran, führten ihre Mannschaften auf und neben dem Platz", erklärt O-Line-Coach Erik Keil (40).

"Die beiden kommen zu uns, weil sie ambitionierte Ziele haben und hoch motiviert sind, den Monarchs bei ihren Zielen zu helfen. Wir sind glücklich, dass wir zwei solche großen Athleten verpflichten konnten."

Nykvist ist schwedischer Nationalspieler, gewann zuletzt mit den Carlstad Crusaders die Meisterschaft in seinem Heimatland. Der 1,85 Meter große und 130 Kilogramm schwere Vollathlet tritt bei den Monarchs in die Tradition von Adam Bender (25), Karl Berg (25), Hugo Dyrendahl (26), Tim Hermansson & Co.