Von Potsdam zu den Monarchs: Das plant der neue Jugendboss

"Mit dem GFL-Team haben wir für jeden hier in der Jugend ein Ziel, das hoch, aber gleichzeitig erreichbar ist. Ein Team, das in den letzten Jahren fast immer in den Play-offs war, da will man als Spieler natürlich hin. Ich will, dass so viele Talente wie möglich diese Chance bekommen, und wir vielleicht auch Starspieler aus der eigenen Jugend entwickeln. Ich möchte mehr Fokus auf die Entwicklung von Spielern und als Endprodukt eine GFL-Mannschaft mit vielen Jungs, die wir schon kennen."

Immerhin weiß der studierte Sportwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Leistungs- und Wettkampfsport, welche Rolle der Sport - und die Bezugspersonen im Verein - in einem Leben spielen können.

"Mit der 7. Klasse bin ich an die Sportschule in Cottbus gewechselt. Dort habe ich im Internat gewohnt und dadurch meinen Trainer viel gesehen. Das war sehr positiv, denn der hatte einen großen Einfluss auf mich", so Müller.

"Beim Abitur stand damit für mich schon fest, dass ich bei Kindern und Jugendlichen eine ähnliche Rolle einnehmen will. Ich will ihnen helfen, sich zu guten Menschen zu entwickeln. Und ihnen beibringen, was für eine wichtige Rolle Sport im Leben spielen kann."