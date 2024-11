In diesem Spieltag steckt deftig Zunder! Rivalry Week und Top-Duelle in der NFL

USA - Derbys sind in jeder Sportart immer etwas Besonderes - und Rivalitäten ohnehin. An diesem Wochenende sollten sich NFL -Fans schon mal das Popcorn bereitstellen. Denn das könnte ein heißer Novembersonntag werden.

Und da beide in der in diesem Jahr ohnehin sehr engen NFC West spielen, ist jeder Sieg im Kampf um die Playoffs wichtiger denn je. Vor allem gegen Divisionsrivalen.

RTL hat ein gutes Händchen bewiesen und startet am Sonntag um 19 Uhr mit den Baltimore Ravens (7-3) bei den Pittsburgh Steelers (7-2). Erster gegen den Zweiten in der Division.

Die Schlacht um den Thron ist noch nicht geschlagen: Bills-Quarterback Josh Allen (28, l.) könnte Patrick Mahomes und seinen Chiefs ordentlich in die Suppe spucken. © Timothy T Ludwig / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Seahawks gegen 49ers beginnt um 22.05 Uhr, aber nur 20 Minuten später geht es - dann aber nicht mehr bei RTL - auch im Highmark Stadium heiß her. Und der noch ungeschlagene Champ könnte erstmals richtig Schwierigkeiten bekommen.

Die Kansas City Chiefs (9-0) müssen zu den Buffalo Bills, Patrick Mahomes misst sich mit seinem Büffel-Pendant Josh Allen. Erneut: Erster gegen den Zweiten - dieses Mal sogar in der ganzen AFC und nicht nur in einer Division.

Ein gar nicht so abwegiger Sieg der Hausherren und die absolute Poleposition in der AFC Conference ist nicht mehr nur für Kansas City gepachtet. Und wo wir gerade auf DAZN sind: Wer keine Lust - warum auch immer - auf den Ravens-Steelers-Kracher hat, kann einer anderen Dauer-Rivalität um 19 Uhr zusehen.

Seit ihrem ersten Zusammentreffen vor ziemlich genau 103 Jahren haben die Green Bay Packers (6-3) stolze 107 Mal gegen die Chicago Bears (4-5) gewonnen - und 95-mal verloren. Diese beiden Teams machen keinen Hehl daraus, dass sie sich nicht mögen.

Der Sonntag hat es in sich - doch bekanntlich startet der Spieltag schon in der Nacht auf Freitag. Und auch da ließ sich die NFL nicht lumpen. Mit den Washington Commanders (7-3) bei den Philadelphia Eagles (7-2) krachen schon ab 2.15 Uhr zwei richtige Erzfeinde aufeinander. Da bleibt man vermutlich auch ohne Kaffee wach.

Wer am Sonntag die RedZone schauen kann, darf sich außerdem auf die Rückkehr des "Octagon" freuen. Acht Spiele werden dann um 19 Uhr - teils zeitgleich - eingeblendet, wenn Scott Hanson den Lieblingssatz aller NFL-Fans sagt: "Seven hours of commercial free football start ... now!"