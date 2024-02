Lovestory nur ein abgekartetes Polit-Spiel? NFL-Boss bestreitet absurde Verschwörung!

Las Vegas (USA) - Die Liebe von Pop-Superstar Taylor Swift (34) und Chiefs-Tight-End Travis Kelce (34) hat die NFL-Saison bestimmt wie kaum ein anderes Thema. Passenderweise steht Kansas City am Sonntag nun auch im Super Bowl gegen die San Francisco 49ers. Alles nur ein ausgeklügeltes Spiel der Liga, um US-Präsident Joe Biden (81) im Amt zu halten?

Taylor Swift (34, r.) und Travis Kelce (34) nach dem Einzug der Kansas City Chiefs in den Super Bowl. © Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Was nach einer absurden Verschwörungstheorie klingt, ist auch eine. Allerdings hat diese in den vergangenen Tagen und Wochen so viel Fahrt aufgenommen, dass nun selbst NFL-Commissioner Roger Goodell (64) darauf reagieren und die vogelwilde Geschichte ins Reich der Fabeln verweisen musste.

Vor allem von Unterstützern des Ex-Präsidenten Donald Trump (77) werden laut Reuters Gerüchte im Netz verbreitet, nach denen die viel beachtete Lovestory lediglich inszeniert sei, um der Musikerin beim weltweit verfolgten Saisonhöhepunkt eine maximal große Bühne zu bieten.

Auf dieser werde sie sich dann für Biden aussprechen und die Menschen dazu auffordern, ihn bei der anstehenden Präsidentschaftswahl im November 2024 zu wählen.

"Ich glaube nicht, dass ich oder irgendjemand aus unserem Team ein so guter Drehbuchautor ist", erklärte Goodell während seiner Pressekonferenz zur Lage der Liga diesbezüglich.

"Ich hätte das auf gar keinen Fall arrangieren können, lassen Sie es mich so sagen", fügte der NFL-Boss an.