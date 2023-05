Tragischer Unfall auf dem eigenen Grundstück: Tochter (†2) von Football-Star ertrinkt im Pool

Die kleine Tochter Arrayah (†2) von Football-Star Shaquil Barrett (30) verstarb nach einem Sturz in den heimischen Pool. © Bildmontage: IMAGO / ZUMA Wire, Screenshot/Instagram/moochman6

Der Super-Bowl-Champion von 2021, Tampa Bay Buccaneers, kondolierte in den sozialen Medien und bestätigte damit den Tod, über den zuvor bereits ein lokales Medium berichtet hatte.

"Die heutige tragische Nachricht ist herzzerreißend für alle Mitglieder der Buccaneers-Familie. Unsere Gedanken und Gebete sind mit Shaq, Jordans und der gesamten Barrett-Familie in dieser unvorstellbar schwierigen Zeit", schrieb der Klub.

Laut Angaben der "Tampa Bay Times" muss die Zweijährige auf dem Grundstück der Familie in Tampa in den Pool gefallen sein. Dort sei sie am Sonntag untergegangen. Gegen 9.30 Uhr wurde ein Notruf abgesetzt, Polizei, Rettungskräfte und Notarzt eilten sofort zur Villa.

Trotz sofort eingeleiteter lebensrettender Maßnahmen verstarb die Tochter des Linebackers im Krankenhaus.

Sie war das jüngste von vier Kindern, die Barrett mit seiner Jugendliebe Jordanna gemeinsam hat. Offenbar war der Sturz in den Pool ein tragischer Unfall, ein Moment der Unaufmerksamkeit der Familie.