Chemnitzer Niners wollen ersten Heimsieg der Heidelberger verhindern

Ex-Nationalspieler Ingo Freyer (52) coacht die Heidelberger seit gut zwei Wochen.

Zwei Niederlagen in Folge - das gab es in dieser Saison noch nicht. Und so lautet die spannende Frage vor dem Spiel am Samstagabend bei Academics Heidelberg: Geht der Mannschaft nach dem straffen Programm in der BBL und auf europäischem Parkett so langsam die Kraft aus?



Die Spiele, in denen Trainer Rodrigo Pastore (51) auf den kompletten Kader zurückgreifen und entsprechend rotieren konnte, hatten Seltenheitswert. Beim 78:90 im italienischen Varese wirkten einige Korbjäger am Mittwochabend müde und unkonzentriert.

Noch sind die Niners Spitzenreiter. Ihnen dicht im Nacken sitzen die Münchner, die noch zwei Hinrunden-Partien nachholen müssen und aktuell wie die Chemnitzer bei drei Niederlagen stehen.

Saisonpleite Nummer vier wollen die Pastore-Jungs verhindern. Im Hinspiel fegten sie Academics mit 93:69 vom Parkett. Die Rollen sind erneut klar verteilt. Chemnitz holte in der Hinrunde 14 Siege, der Gegner drei - allesamt auswärts!