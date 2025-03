"Das war kein Flop!" Diskussionen um Disqualifikation von Niners-Center Yebo

Chemnitz - "In den schwierigen Situationen standen wir zusammen", erklärte Jeff Garrett (30) nach dem mühsamen 70:65-Sieg der Niners Chemnitz am Sonntagabend beim Vorletzten Skyliners Frankfurt.

"Wie wir uns da in der Defense präsentiert haben und wie sorglos wir in der Offense agiert haben - das ist nicht akzeptabel."

"Drei Viertel lang war es enttäuschend von uns, insbesondere was das Energielevel angeht", analysierte Trainer Rodrigo Pastore (52).

Routinier Garrett erzielte elf seiner 13 Zähler in den letzten zehn Minuten. Dazu kamen sechs Rebounds und drei Steals - eine starke Performance des US-Amerikaners, der nur aus der Distanz kein Wurfglück hatte. Da landete bei sieben Versuchen nur ein Ball im gegnerischen Korb.

Vor knapp 5000 Zuschauern lieferte der Tabellendritte erst im entscheidenden Viertel ab. Mit 25 Punkten allein in diesem Abschnitt rissen die Sachsen das Ruder herum und verhinderten die Peinlich-Pleite.

Trainer Rodrigo Pastore (52) hätte sich mehr Energie von seinem Team gewünscht. © imago/eibner

Glücklicherweise sah der Argentinier auch noch das andere, bessere Gesicht seiner Mannschaft: "Im letzten Viertel haben wir mit dem Fokus und der Intensität gespielt, die ich mir über 40 Minuten wünsche."

Vielleicht hätten die Niners das Spiel früher auf ihre Seite gezogen. Doch Top-Scorer Kevin Yebo (29), der zu diesem Zeitpunkt bereits 13 Punkte eingesammelt hatte, wurde nach zwei merkwürdigen Entscheidungen der Referees um Hauptschiedsrichterin Anne Panther disqualifiziert und musste in der 24. Minute den Halleninnenraum verlassen.

"Das war kein Flop von Kevin. Der zweite Pfiff war sehr hart", meinte Garrett, der mit dieser Erkenntnis zurück nach Chemnitz fuhr: "Wir haben das Spiel in der Defense gewonnen."

Für das Pastore-Team war es der vierte Auswärtssieg in Folge. Da die Ulmer in Rostock überraschend verloren, ist sogar der zweite Platz für die Niners wieder drin. Am kommenden Sonntag sind sie beim Tabellennachbarn Ulm zu Gast.