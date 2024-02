Elfter Sieg im zwölften Spiel! Niners Chemnitz dominieren im Europe Cup gegen ZZ Leiden

Chemnitz - Die Niners Chemnitz beenden die zweite Runde im FIBA Europe Cup mit einem souveränen Heimsieg. Gegen ZZ Leiden aus den Niederlanden gewann der BBL-Spitzenreiter am Mittwochabend mit 78:57 (41:31).

Niners-Spieler DeAndre Lansdowne (l.) feierte mit seiner Mannschaft am Mittwochabend gegen ZZ Leiden einen klaren Sieg. © IMAGO/Alexander Trienitz

Es war der elfte Sieg im zwölften Spiel. Im Viertelfinale treffen die Sachsen am 6. und 13. März auf den spanischen Traditionsverein Casademont Zaragoza. Der Kartenvorverkauf für das Rückspiel in der Messe Chemnitz läuft seit dem vergangenen Wochenende.



Gegen Leiden fehlte Wesley van Beck. Der US-Amerikaner, der am Samstagabend beim 94:90-Sieg in Rostock den entscheidenden Dreier versenkt hatte, beklagt eine Trainingsverletzung am Auge.

Auch ohne ihren besten Distanzschützen waren die Chemnitzer sofort da. Sie drückten aufs Tempo und lagen nach zweieinhalb Minuten 8:2 vorn.

Top-Scorer Kevin Yebo und Kapitän Jonas Richter saßen zu diesem Zeitpunkt noch auf der Bank. Beide kamen erst in den letzten zwei Minuten des ersten Viertels aufs Parkett.

Da hatten sich die Gäste wieder herangekämpft. Mit einem 11:2-Lauf übernahmen sie kurzzeitig sogar die Führung. DeAndre Lansdowne beendete das erste Viertel mit zwei erfolgreichen Freiwürfen zur 16:15-Führung für die Niners.