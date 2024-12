Kriselnde Niners heute in Bamberg gefordert: Kein neues Personal auf dem Gabentisch!

Pressesprecher Matthias Pattloch am Donnerstag zu TAG24 : "Es fährt das gleiche Team nach Bamberg, das gegen Bonn spielte." Medienberichte, wonach Center Eddy Edigin (29) und der US-Amerikaner Will Christmas (28) vor dem Absprung stehen, bestätigte er nicht.

Die Sachsen haben in der Bundesliga zweimal in Folge verloren, rutschten in der Tabelle ab. Die Gastgeber befinden sich nach zwei Siegen im Aufwind.

Das Team bleibt das alte, die Leistung hoffentlich nicht! Die Niners müssen sich um 180 Grad drehen. © IMAGO/Nachtigall

Personell könnte sich trotzdem in den kommenden Tagen etwas tun.

Es sei denn, der außer Tritt geratene Europe-Cup-Sieger definiert die Ziele neu, spart sich das Geld für teure Neuzugänge, konzentriert sich auf den Klassenerhalt und beginnt frühzeitig mit der Planung für die neue Spielzeit.

Das dürfte mit den ehrgeizigen Zielen von Trainer Pastore schwer vereinbar sein.

Der Argentinier will mit den Niners in der Champions League in die Runde der besten 16 Teams und in die BBL-Play-offs.

Dafür müssen Siege her - in Bamberg und drei Tage später in der heimischen Messe gegen den Mitteldeutschen BC.