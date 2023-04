Nach schwierigen Wochen: Niners-Trainer Pastore dankt Fans und freut sich auf Meister Alba Berlin

Bereits am Dienstagabend stehen die Niners vor der nächsten großen Herausforderung. Ab 19 Uhr gastiert Meister Alba Berlin in der Messe Chemnitz.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Um 19.43 Uhr brachen am Karsamstag in der Messe Leipzig alle Dämme! Die Niners Chemnitz stoppten mit dem 76:72 (44:36) gegen den Mitteldeutschen BC aus Weißenfels ihre Negativserie von acht Niederlagen in Folge.

Für die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (50) steht am Dienstag mit Alba Berlin die nächste Herausforderung an. © Toni Söll Mit der Schlusssirene begann die Party. "Derbysieger, Derbysieger" schallte es aus dem Gästeblock. Spieler und Fans - 1000 waren mitgereist und sorgten für echte Heimspiel-Atmosphäre - jubelten, hüpften und fielen sich vor Freude immer wieder in die Arme.

Die eindrucksvollen Bilder zeigten, welche Last von den Schultern der Korbjäger abgefallen war. Trainer Rodrigo Pastore (50) applaudierte und dankte den Anhängern: "Sie haben uns in den schwierigen Wochen so toll unterstützt. Am Freitagabend waren einige von ihnen beim Training zum Überraschungsbesuch, stärkten dem Team den Rücken gestärkt. Die Fans waren der sechste Mann auf dem Parkett." Niners Chemnitz "Einfach frustrierend!": Niners Chemnitz kassieren gegen Rostock die achte Pleite in Folge Doch sie brauchten starke Nerven! Im ersten Viertel lag Chemnitz schnell mit 14 Punkten zurück (7:21/7.).

Dienstag gastiert Meister Alba Berlin in der Messe Chemnitz