Niners-Center Yebo verspricht Fans: "Wir bringen das Ding mit nach Chemnitz!"

Die Sachsen greifen nach dem Pott! Euphorie sah man in den Gesichtern der Spieler am Mittwochabend trotzdem nicht. "Wir fahren jetzt gleich nach Hause. Was sollen wir auch feiern?", meinte Defensiv-Spezialist Dominic Lockhart (29).

Niners-Center Kevin Yebo (28, l.) war einer von sechs Spielern, die zweistellig punkten konnten. © Hendrik Schmidt/dpa

Wie im Viertel- und Halbfinale, als die Chemnitzer mit klaren Siegen in Bilbao und Saragossa in den Hinspielen alles klarmachten, hätte Yebo das zweite Duell lieber in der heimischen Messe gespielt: "Diese Stimmung ist immer wieder etwas ganz Besonderes. Ich hoffe, die Fans hatten alle Spaß und sie sind stolz auf uns. Wir werden weiter ackern und das Ding am Mittwoch mit nach Hause bringen!"

In Istanbul dürfte es am 24. April noch lauter werden als am Mittwochabend in der Messe.

Über 13.000 Zuschauer erwartet Bahcesehir, das den Europe Cup vor zwei Jahren schon einmal gewinnen konnte.

200 Chemnitzer wollen ihr Team begleiten und am Ende mit der Mannschaft feiern.