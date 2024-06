Niners können Top-Scorer Kevin Yebo nicht halten! Geht er nach Ulm?

Dass nicht alle Leistungsträger gehalten werden können, ahnen die Fans. Die hätten vor allem Kevin Yebo (28) gern weiter im Niners-Trikot gesehen. Komplett verabschiedet hat sich der Center am Sonntag nicht.

Der Kanadier startet mit dem Team Süd-Sudan bei den Olympischen Spielen in Paris.

Verständlich, wenn man die riesige Euphorie beim Basketball-Bundesligisten miterlebt. Rund 2500 Fans kamen zum Saisonabschluss in die Messe .

Niners-Spieler Kevin Yebo (28) wird wohl nicht bei den Niners bleiben. © Ralph Kunz

"Es war eine unbeschreibliche Zeit. Ich kann das nicht in Worte fassen. Ich habe von so einer Saison geträumt. Aber es ist noch viel krasser geworden", verriet Yebo.

Höhepunkt war der Gewinn des FIBA-Europe-Cups. Der gebürtige Bonner gestand: "Ich hatte auch in dieser Saison mental viele Höhen und Tiefen. Aber dieser Verein und die Fans haben mich aufgefangen. Das ist wie Familie, wie ein Zuhause. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich das erleben durfte."

Yebo, der seinen kleinen Sohn Simba mitgebracht hatte, ist zurück nach Hamburg gereist, wo er mit seiner kleinen Familie wohnt.

Die anderen Niners-Korbjäger verschwinden in den kommenden Stunden in den wohlverdienten Urlaub, oder es geht zurück in die Heimat.

Anfang August startet in Chemnitz die Vorbereitung, am vorletzten September-Wochenende mit dem Heimspiel gegen Ulm die neue BBL-Saison.

Gut möglich, dass Yebo dann wieder auf dem Parkett steht. Allerdings nicht im Niners-Trikot, sondern beim Gegner. Der Überraschungs-Meister von 2023 soll großes Interesse an der Verpflichtung des Top-Scorers haben.