Tendenz macht Sorgen! Verspielen die Niners früh ihre Saisonziele?

Chemnitz - Verspielen die Korbjäger der Niners frühzeitig ihre drei Saisonziele? Im Pokal-Achtelfinale flogen die Chemnitzer Mitte Oktober raus ( 86:89 in Vechta ).

Enttäuschung bei den Niners nach der Pleite gegen den FC Bayern München: Aher Uguak bedankte sich bei den Fans. © IMAGO / Alexander Trienitz

In der Basketball-Bundesliga zeigt die Tendenz mit drei Niederlagen in Folge nach unten. Einen Spieltag vor Ende der Hinrunde rangieren die Sachsen auf einem enttäuschenden elften Platz.

Am besten steht die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) im ULEB EuroCup da. Für den Einzug ins Achtelfinale müssen aber noch mindestens zwei Siege her. Am Dienstagabend kommt mit JL Bourg-en-Bresse ein Topteam in die Messe Chemnitz.

Die beste deutsche Mannschaft, der FC Bayern München, war am Sonntag zu Gast. "Sie haben uns eine Lektion erteilt", konstatierte Pastore nach dem überraschend klaren 59:87 (27:42).

Die Chemnitzer waren chancenlos. Schon in der 11. Minute führte der Meister von der Isar zweistellig. Die zwölfte Sieg in Folge geriet nie in Gefahr und war auch in dieser Deutlichkeit hoch verdient, wie der Niners-Headcoach gestand.

"Der Gegner hat gezeigt, wie Basketball auf ganz hohem Niveau aussieht. Hoffentlich kann uns das helfen, wieder einen Schritt nach vorn zu machen", betonte Pastore.

Der Schritt nach vorn ist dringend nötig. Seit Jahresbeginn setzten die Niners vier ihrer fünf Pflichtspiele in den Sand.