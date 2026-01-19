Tendenz macht Sorgen! Verspielen die Niners früh ihre Saisonziele?
Chemnitz - Verspielen die Korbjäger der Niners frühzeitig ihre drei Saisonziele? Im Pokal-Achtelfinale flogen die Chemnitzer Mitte Oktober raus (86:89 in Vechta).
In der Basketball-Bundesliga zeigt die Tendenz mit drei Niederlagen in Folge nach unten. Einen Spieltag vor Ende der Hinrunde rangieren die Sachsen auf einem enttäuschenden elften Platz.
Am besten steht die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) im ULEB EuroCup da. Für den Einzug ins Achtelfinale müssen aber noch mindestens zwei Siege her. Am Dienstagabend kommt mit JL Bourg-en-Bresse ein Topteam in die Messe Chemnitz.
Die beste deutsche Mannschaft, der FC Bayern München, war am Sonntag zu Gast. "Sie haben uns eine Lektion erteilt", konstatierte Pastore nach dem überraschend klaren 59:87 (27:42).
Die Chemnitzer waren chancenlos. Schon in der 11. Minute führte der Meister von der Isar zweistellig. Die zwölfte Sieg in Folge geriet nie in Gefahr und war auch in dieser Deutlichkeit hoch verdient, wie der Niners-Headcoach gestand.
"Der Gegner hat gezeigt, wie Basketball auf ganz hohem Niveau aussieht. Hoffentlich kann uns das helfen, wieder einen Schritt nach vorn zu machen", betonte Pastore.
Der Schritt nach vorn ist dringend nötig. Seit Jahresbeginn setzten die Niners vier ihrer fünf Pflichtspiele in den Sand.
Verletzungen machen Niners-Coach Pastore zu schaffen: "Wir müssen uns neu formieren"
"Wir sind aktuell nicht mehr auf dem Level, dass wir noch Ende Dezember hatten", räumte Pastore ein: "Die Verletzungen und Änderungen in unserem Kader haben das Momentum geändert. Wir müssen uns neu formieren."
Der aktuelle Niners-Kader ist klein, die Mängelliste lang, das Spiel-Programm vollgepackt mit schwierigen Aufgaben.
"Wir erzielten keine Fastbreak-Punkte, bewegten den Ball schlecht und kreierten nicht füreinander", zählte Pastore nach dem Bayern-Debakel die größten Schwachpunkte auf: "Wir haben Probleme gegen Teams, die mit hoher Intensität spielen, und zeigen im Gegenzug viel zu wenig Intensität in der Verteidigung."
Das muss gegen Bourg-en-Bresse, Tabellenführer in der Gruppe B, besser werden. Pastore: "Wir werden versuchen, unsere Lehren aus der Bayern-Niederlage zu ziehen. Wir treffen auf einen sehr starken Gegner, aber wir haben die Chance, mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Achtelfinale zu machen."
