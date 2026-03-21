Verfolger-Duell zwischen Vechta und Chemnitz: Stoppen die Niners Top-Scorer Verge?

Chemnitz - Der EuroCup ist Geschichte. Die Niners Chemnitz können sich komplett auf den Kampf um die Play-off-Plätze konzentrieren. Den ersten Schritt haben sie vor einer Woche mit dem wichtigen 78:73 in Rostock getan. Den nächsten wollen sie am Samstagabend (20 Uhr) mit einem Sieg im Verfolger-Duell bei Rasta Vechta gehen.

Beim Pokal-Aus in Vechta konnten die Niners Alonzo Verge (27, l.) nicht stoppen. Gelingt es diesmal? © IMAGO/Christian Becker

Zweimal standen sich beide Teams in dieser Saison gegenüber. Beide Male gab es für die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) nichts zu holen.

Im Pokal-Achtelfinale verloren die Chemnitzer 86:89, in der Hinrunde daheim 90:96. Aktuell haben die Niners einen Sieg mehr als die Niedersachsen, die zuletzt dreimal in Folge gewinnen konnten, auf dem Konto.

Rasta-Trainer Christian Held (37) hat großen Respekt vor dem Pastore-Team: "Chemnitz ist eine unglaublich talentierte, offensivstarke Mannschaft. Da muss man zu jeder Zeit wach sein. Ansonsten wird es unglaublich schwer, sie zu schlagen."