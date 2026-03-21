Verfolger-Duell zwischen Vechta und Chemnitz: Stoppen die Niners Top-Scorer Verge?
Chemnitz - Der EuroCup ist Geschichte. Die Niners Chemnitz können sich komplett auf den Kampf um die Play-off-Plätze konzentrieren. Den ersten Schritt haben sie vor einer Woche mit dem wichtigen 78:73 in Rostock getan. Den nächsten wollen sie am Samstagabend (20 Uhr) mit einem Sieg im Verfolger-Duell bei Rasta Vechta gehen.
Zweimal standen sich beide Teams in dieser Saison gegenüber. Beide Male gab es für die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) nichts zu holen.
Im Pokal-Achtelfinale verloren die Chemnitzer 86:89, in der Hinrunde daheim 90:96. Aktuell haben die Niners einen Sieg mehr als die Niedersachsen, die zuletzt dreimal in Folge gewinnen konnten, auf dem Konto.
Rasta-Trainer Christian Held (37) hat großen Respekt vor dem Pastore-Team: "Chemnitz ist eine unglaublich talentierte, offensivstarke Mannschaft. Da muss man zu jeder Zeit wach sein. Ansonsten wird es unglaublich schwer, sie zu schlagen."
Die Sachsen müssen wie vor einer Woche in Rostock stark verteidigen und auf einen Korbjäger besonders achtgeben: Alonzo Verge (27). Der offensivfreudige Guard ist mit 19 Punkten Topscorer der Liga. Beim Vechta-Sieg in Chemnitz markierte der US-Amerikaner 26 Punkte.
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