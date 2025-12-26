Darts-Überraschung geht auf Hater los: "Sitzen wahrscheinlich mit Sozialhilfe zu Hause"

London - Mit seinem bärenstarken Sieg gegen Gerwyn Price (40) gelang Wesley Plaisier (35) eine der bislang größten Überraschungen der laufenden Darts-Weltmeisterschaft . Der Zweitrunden-Triumph bescherte dem Niederländer zum Fest zahlreiche Glückwünsche, einen neuen Spitznamen - aber auch ekelhafte Hass-Kommentare.

Wesley Plaisier (35) setzte sich in der 2. Runde der Darts-WM überraschend gegen Gerwyn Price durch. Zuvor kegelte er bereits den Deutschen Lukas Wenig aus dem Turnier. © John Walton/PA Wire/dpa

Das verriet der 35-Jährige im Interview mit "sportsnieuws.nl". Sein Handy sei nach dem Match am vergangenen Sonntag "explodiert", allerdings hätten sich unter die Gratulanten auch Nutzer gemischt, die sich über sein Äußeres lustig gemacht haben.

"Hater machen dich stärker", ließ sich Plaisier von den Botschaften jedoch gar nicht beeindrucken. "Ich reagiere ohnehin nicht darauf. Ich lese es selten, und es interessiert mich überhaupt nicht. Ich sehe das als Neid. Die meisten sitzen wahrscheinlich mit Sozialhilfe zu Hause", schoss der Pfeilwerfer zurück.

Viel mehr freue er sich über den großen Zuspruch. Selbst Fußballprofi Joey Veerman (27) habe ihn auf Instagram beglückwünscht, dabei kickt der für den Rivalen seines Lieblingsvereins. Plaisier feuert Feyenoord Rotterdam an, der "Elftal"-Star schnürt die Schuhe für die PSV Eindhoven.

Und noch ein Weihnachtsgeschenk lag beim 92. der PDC-Weltrangliste unterm Baum: ein Spitzname.