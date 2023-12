Schmuck-Rätsel um deutsche Darts-Hoffnung: "Pikachu" vibriert für seine Freundin!

London (Großbritannien) - Am Dienstagabend startete die deutsche Darts-Hoffnung Ricardo Pietreczko (29) mit einem souveränen 3:0-Erfolg in die PDC-Weltmeisterschaft. Neben der dominanten Leistung dürfte einigen Fans dabei auch ein ausgefallenes Schmuckstück am Handgelenk von "Pikachu" aufgefallen sein. Im Anschluss lüftete der Pfeilwerfer das romantische Geheimnis.