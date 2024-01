Darts-Wunderkind Luke Littler räumt mit Gerücht über Freundin auf!

London (England) - In nicht einmal zwei Monaten hat Luke Littler (17) die Darts-Welt im Sturm erobert, dabei aber auch die unschönen Seiten des Rampenlichts kennengelernt. Nun wehrte sich das Wunderkind gegen Hassnachrichten im Netz und falsche Behauptungen über seine Beziehung.

"Was auch immer die Leute sagen, sie können es sagen. Es wird weder mich noch meine mentale Stärke beeinträchtigen", so die Kampfansage des Teenagers.

Insbesondere der Altersunterschied in Verbindung mit der Minderjährigkeit des WM-Zweiten wurde wiederholt thematisiert, was hart für ihn gewesen sei. Doch unterkriegen lassen wolle er sich davon keinesfalls.

"Das wusste ich von Anfang an. Wir wussten, dass die Menschen es herausfinden würden, doch es fing schon sehr schlecht an", erklärte der Pfeilwerfer nun im Interview mit dem britischen Guardian .

Es war allerdings nur ein kurzer Wackler auf seinem steilen Aufstieg, denn wenige Tage vor seinem 17. Geburtstag am 21. Januar sicherte sich der Engländer den ersten PDC-Titel bei den Bahrain Darts Masters gegen Michael van Gerwen (34).

IMAGO / Action Plus

Luke Littler konnte sich bei seiner ersten WM sofort über den zweiten Platz freuen. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Zudem kursierten auch falsche Gerüchte über das Paar in den Medien. Die Daily Mail vermeldete etwa, dass Littler und Milburn sich beim Spielen der Fußballsimulation "FIFA", mittlerweile "EA Sports FC", kennengelernt hätten.

"Nein, das war eine seltsame Geschichte, die sie sich ausgedacht haben", korrigierte der 17-Jährige. "Wir haben uns auf der Development Tour in Leicester im August kennengelernt und uns beim letzten Turnier in Milton Keynes angefreundet."

Fans des weltweit beliebten Games sind sie aber tatsächlich. Am Sonntag streamte der Darts-Youngster eine gemeinsame Zocker-Session mit seiner Freundin auf seinem TikTok-Kanal.

Komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte er sich und seine Partnerin nämlich nicht, dafür habe er inzwischen aber Leute, die seine sozialen Kanäle moderieren und persönliche Anfeindungen löschen.

"Am ersten Tag habe ich alles an mich herangelassen. Aber Du lernst, dass nur zählt, dass man als Paar glücklich ist. Die Menschen, die uns am wichtigsten sind, unterstützen uns", erklärte Littler.

Sportlich wartet jetzt die nächste große Herausforderung auf ihn, denn am Donnerstag startet die Premier League, für die das Wunderkind eine Wildcard erhalten hat.