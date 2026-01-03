Ex-Profi ermahnt Darts-Wunderkind: Littler soll "kurz die Hosen runterlassen"

London - Darts-Wunderkind Luke Littler (18) steht ganz kurz vor seinem zweiten WM-Triumph und geht am Samstagabend (21.15 Uhr) als großer Favorit ins Finalduell gegen Gian van Veen (23). Doch sein herausragendes Turnier wird von einer unschönen Fehde mit dem Publikum im Londoner Alexandra Palace begleitet. Ein Ex-Profi rät ihm zu einer Entschuldigung.

Nach dem Achtelfinale befeuerte Luke Littler (18) seine Fehde mit den Zuschauern im Ally Pally. © John Walton/PA Wire/dpa

Im Halbfinale gegen Ryan Searle (38) musste "The Nuke" erneut vereinzelte Buhrufe und Pfiffe ertragen, allerdings wurde er für seinen grandiosen Auftritt zeitweise auch mal wieder frenetisch gefeiert.

Mit eiserner Miene nahm der Youngster jegliche Regungen der Zuschauer entgegen, lächelte nur ab und an süffisant in die Reihen - eine echte Versöhnung mit den Fans gelang vor seinem dritten Endspiel bei der dritten WM-Teilnahme nicht wirklich.

"Er muss wirklich aufpassen. Gegen zwei Dinge kannst du in deiner Karriere nicht gewinnen: die Presse und das Publikum", erklärte Vincent van der Voort (50) dazu in der neuesten Ausgabe seines Podcasts "Darts Draait Door".

Littler befeuerte die seit Monaten angespannte Stimmung zwischen ihm und den Anhängern, die sich immer häufiger auf die Seite der Underdogs stellen, nach dem Achtelfinale gegen Rob Cross (35) mit dem flapsigen Spruch, dass auch die buhenden Zuschauer sein Preisgeld bezahlen würden.

"Er sollte eigentlich mit einem Statement rausgehen, dass es nicht so gemeint war. Kurz die Hosen runterlassen", forderte van der Voort. "Aber das wird er wahrscheinlich nicht machen."